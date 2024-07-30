Исполнивший роль Диониса на открытии Олимпиады певец принес извинения
Французский певец Филипп Катерин, который исполнял роль Диониса на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, извинился перед всеми, кого шокировал его внешний вид, сообщает CNN.
«Я был воспитан как христианин, и лучшее в христианстве — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если кого-то обидел, и христиане мира, уверен, простят меня и поймут, что это было в основном недоразумение. Потому что, когда дело доходит до сути, речь идет вовсе не о «Тайной вечере», — сказал Катерин.
По словам певца, он пересмотрел свое выступление, чтобы понять, почему люди были расстроены. «Я увидел что-то очень красочное, примирительное и мирное», — сказал он, добавив, что остался удивлен критикой.
Церемония открытия Олимпиады 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. В той же сцене на переднем плане вышел Катерин в образе Диониса, греческого бога виноделия и плодородия. Он был почти в обнаженном виде, выкрашен в синий цвет и спел песню Nue («Голый»).
Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам», кандидат в президенты США Дональд Трамп — позором.
Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр, мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки, заявив, что церемония открытия Игр «сказала о нас все».
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