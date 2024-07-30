Австралийский серфер чуть не утонул на Олимпиаде
Австралийский серфер Джек Робинсон чуть не утонул во время третьего раунда олимпийского турнира, проходящего во Французской Полинезии. Об этом спортсмен сообщил Daily Mail.
«Меня протащило по дну, и я не мог всплыть», — заявил австралиец, который также отметил, что соревнования проходили при сильном ветре.
По словам Робинсона, он чувствовал нехватку воздуха. «Мне не хватало воздуха. У нас было мало времени. Я вспомнил о многих парнях, у которых здесь было так много неудачных стартов», — рассказал он.
В день соревнований прибой оказался сильнее, чем был в предыдущие дни, и в первой половине заплыва серфингисты не показали выдающихся результатов. Робинсон и его соперник, первый номер рейтинга Джон Джон Флоренс исчезли в потоке воды. В результате оба были вынуждены просить о помощи.
После буксировки гидроциклами Джек Робинсон показал лучший результат и вышел в следующий раунд.
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