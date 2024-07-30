Австралийский серфер чуть не утонул на Олимпиаде

Спасатели бросились на помощь Джеку Робинсону поле того, как он оказался под водой

Серфингиста Джека Робинсона спасли во время Олимпиады (Фото: Reuters)

Австралийский серфер Джек Робинсон чуть не утонул во время третьего раунда олимпийского турнира, проходящего во Французской Полинезии. Об этом спортсмен сообщил Daily Mail.

«Меня протащило по дну, и я не мог всплыть», — заявил австралиец, который также отметил, что соревнования проходили при сильном ветре.

По словам Робинсона, он чувствовал нехватку воздуха. «Мне не хватало воздуха. У нас было мало времени. Я вспомнил о многих парнях, у которых здесь было так много неудачных стартов», — рассказал он.

В день соревнований прибой оказался сильнее, чем был в предыдущие дни, и в первой половине заплыва серфингисты не показали выдающихся результатов. Робинсон и его соперник, первый номер рейтинга Джон Джон Флоренс исчезли в потоке воды. В результате оба были вынуждены просить о помощи.

После буксировки гидроциклами Джек Робинсон показал лучший результат и вышел в следующий раунд.