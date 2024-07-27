Соревнования переносятся из-за дождя. Что происходит на Олимпиаде

В первый соревновательный день на Олимпиаде в Париже будет разыграны медали в семи видах спорта. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: juhuanzong / XinHua / Global Look Press

Медали в каких видах спорта будут разыграны 27 июля

Велоспорт : гонки с раздельным стартом у мужчин и женщин;

: гонки с раздельным стартом у мужчин и женщин; Дзюдо : до 48 кг (ж), до 60 кг (м);

: до 48 кг (ж), до 60 кг (м); Плавание : 400 м вольный стиль (м, ж), эстафета 4х100 м вольный стиль (м, ж)

: 400 м вольный стиль (м, ж), эстафета 4х100 м вольный стиль (м, ж) Прыжки в воду : синхронный трамплин 3 м (ж).

: синхронный трамплин 3 м (ж). Регби-7 : финал мужского турнира

: финал мужского турнира Спортивная стрельба : пневматическая винтовка, 10 м. Микст.

: пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Фехтование : шпага (ж), сабля (м)

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде

Где выступят россияне

Алена Иванченко, Тамара Дронова, Глеб Сырица (велоспорт);

Евгений Сомов (плавание, 100 м брассом, предварительные соревнования)

13:35. Матчи по теннису на открытых кортах никак не могут начаться из-за дождя. Новое время - 14:30.

13:28. Евгений Сомов рассказал, что ему все нравится на Олимпийских играх в Париже.

«Я кайфую вообще от всего. В принципе проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам», — цитирует россиянина «Матч ТВ».

13:05. Вот и еще одно золото досталось сборной Китая.

В соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-метрового трамплина победили Чан Яни и Чэнь Ивэнь (337,68 балла). Вторыми стали американки Сара Бэйкон и Кессиди Кук (314,64), третьими — британки Джасмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен (302,28).

Фото: Sarah Stier / Getty Images

13:00. Российский пловец Евгений Сомов отобрался в полуфинал на дистанции 100 метров брассом.

12:50. Анастасия Кирпичникова, которая сменила российское спортивное гражданство на французское, не вышла в финал в плавании на 400 м вольным стилем.

12:35. Первое золото досталось сборной Китая, которая в финале соревнований по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд победила Южную Корею.

12:00. Сборная Казахстана стала обладателем первой медали на Олимпиаде в Париже

Александра Ли и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в соревнованиях по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.

11:15. Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.

Организаторы на церемонии открытия придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

10:45. Мужские соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде перенесли с 27 на 29 июля из-за дождя.

Дождь идет в Париже с 26 июля. Из-за непогоды закрыты спортивная площадка «Конкорд» и городской парк, где 27 июля мужчины должны были разыграть золото в скейтбординге.

10:30. Накануне в время церемонии открытия Олимпиады сборную Южной Кореи на параде спортсменов в Париже неверно объявили как команду Северной Кореи.

Министерство спорта Южной Кореи добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки дикторов, а также потребовало от МОК и местного оргкомитета объяснений.

МОК опубликовал извинения на своем корейскоязычном аккаунте в X, заявив: «Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия».