Соревнования переносятся из-за дождя. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта будут разыграны 27 июля
- Велоспорт: гонки с раздельным стартом у мужчин и женщин;
- Дзюдо: до 48 кг (ж), до 60 кг (м);
- Плавание: 400 м вольный стиль (м, ж), эстафета 4х100 м вольный стиль (м, ж)
- Прыжки в воду: синхронный трамплин 3 м (ж).
- Регби-7: финал мужского турнира
- Спортивная стрельба: пневматическая винтовка, 10 м. Микст.
- Фехтование: шпага (ж), сабля (м)
Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде
Где выступят россияне
Алена Иванченко, Тамара Дронова, Глеб Сырица (велоспорт);
Евгений Сомов (плавание, 100 м брассом, предварительные соревнования)
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Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
13:35. Матчи по теннису на открытых кортах никак не могут начаться из-за дождя. Новое время - 14:30.
13:28. Евгений Сомов рассказал, что ему все нравится на Олимпийских играх в Париже.
«Я кайфую вообще от всего. В принципе проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам», — цитирует россиянина «Матч ТВ».
13:05. Вот и еще одно золото досталось сборной Китая.
В соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-метрового трамплина победили Чан Яни и Чэнь Ивэнь (337,68 балла). Вторыми стали американки Сара Бэйкон и Кессиди Кук (314,64), третьими — британки Джасмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен (302,28).
13:00. Российский пловец Евгений Сомов отобрался в полуфинал на дистанции 100 метров брассом.
12:50. Анастасия Кирпичникова, которая сменила российское спортивное гражданство на французское, не вышла в финал в плавании на 400 м вольным стилем.
12:35. Первое золото досталось сборной Китая, которая в финале соревнований по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд победила Южную Корею.
12:00. Сборная Казахстана стала обладателем первой медали на Олимпиаде в Париже
Александра Ли и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в соревнованиях по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.
11:15. Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.
Организаторы на церемонии открытия придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.
10:45. Мужские соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде перенесли с 27 на 29 июля из-за дождя.
Дождь идет в Париже с 26 июля. Из-за непогоды закрыты спортивная площадка «Конкорд» и городской парк, где 27 июля мужчины должны были разыграть золото в скейтбординге.
10:30. Накануне в время церемонии открытия Олимпиады сборную Южной Кореи на параде спортсменов в Париже неверно объявили как команду Северной Кореи.
Министерство спорта Южной Кореи добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки дикторов, а также потребовало от МОК и местного оргкомитета объяснений.
МОК опубликовал извинения на своем корейскоязычном аккаунте в X, заявив: «Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия».
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