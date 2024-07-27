Российская велогонщица Дронова заняла 21-е место в «разделке» на Олимпиаде

Российская велогонщица заняла 21-е место в «разделке» на Олимпиаде

Тамара Дронова уступила победительнице, австралийке Грейс Браун, более четырех минут

Тамара Дронова (Фото: Paul Childs / Reuters)

Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место из 35 в индивидуальной гонке с раздельного старта на дистанции 32,4 км на Олимпийских играх в Париже.

Ее результат составил 43 минуты 42,16 секунды.

Золотую медаль завоевала австралийка Грейс Браун (39.38,24), второе место заняла британка Анна Хендерсон (41.09,83), третье — американка Хлоя Дигерт (41.10,70).

Позднее 27 июля состоится «разделка» у мужчин, в ней выступит россиянин Глеб Сырица.

Дроновой, Сырице и Алене Иванченко еще на Олимпиаде предстоит стартовать в групповой гонке. Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде