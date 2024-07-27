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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский пловец вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Сомов вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Евгений Сомов показал в своем предварительном заплыве четвертый результат, чего хватило для выхода в следующую стадию
Евгений Сомов (справа)
Евгений Сомов (справа) (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В своем предварительном заплыве он занял четвертое место с результатом 59,83 секунды. Это 13-й результат среди всех пловцов.

Полуфинальные заплывы пройдут позднее 27 июля.

Сомов — единственный российский пловец, который принимает участие в Олимпиаде. Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 россиян.

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Олимпиада-2024 плавание Евгений Сомов россияне на Олимпиаде-2024
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