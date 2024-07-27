На Олимпиаде перенесли соревнования по скейтбордингу из-за дождя
Мужские соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде перенесли с 27 на 29 июля из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
Дождь идет в Париже с 26 июля. Из-за непогоды закрыты спортивная площадка «Конкорд» и городской парк, где 27 июля мужчины должны были разыграть золото в скейтбординге.
Женские соревнования должны пройти 28 июля.
Скейтбординг дебютировал на Олимпиаде в 2021 году. В мужском и женском турнире выступают по 16 спортсменов. Россияне не смогли отобраться на турнир из-за санкций.
Церемония открытия Игр прошла 26 июля под проливным дождем. В первый соревновательный день выступят восемь россиян из 15.
Олимпийские игры завершатся 11 июля.
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