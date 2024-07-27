 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

На Олимпиаде перенесли соревнования по скейтбордингу из-за дождя

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Из-за непогоды закрыли спортивную площадку и городской парк, где 27 июля мужчины должны были разыграть золото в скейтбординге
Тренеровка в олимпийском скейт-парке
Тренеровка в олимпийском скейт-парке (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Мужские соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде перенесли с 27 на 29 июля из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Дождь идет в Париже с 26 июля. Из-за непогоды закрыты спортивная площадка «Конкорд» и городской парк, где 27 июля мужчины должны были разыграть золото в скейтбординге.

Женские соревнования должны пройти 28 июля.

Скейтбординг дебютировал на Олимпиаде в 2021 году. В мужском и женском турнире выступают по 16 спортсменов. Россияне не смогли отобраться на турнир из-за санкций.

Церемония открытия Игр прошла 26 июля под проливным дождем. В первый соревновательный день выступят восемь россиян из 15.

Олимпийские игры завершатся 11 июля.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Олимпиада-2024 скейтборд
Материалы по теме
На церемонии открытия Олимпиады перепутали Южную Корею с КНДР
Спорт
В какие дни ждать медалей от россиян на Олимпиаде
Спорт
Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Курской области при сбросе дроном взрывчатки на машину пострадали двоеПолитика, 11:20
В Таджикистане заявили о низком уровне знания русского языка школьникамиПолитика, 11:19
Пять летевших в Казань самолетов ушли на запасные аэродромыОбщество, 11:16
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианамСпорт, 11:06
Кто покинул сборную России из-за санкций и выступит на ОлимпиадеСпорт, 11:00
Ученые оценили влияние изменения климата на продолжительность дняОбщество, 11:00
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в ПетербургеРБК и ПИК, 10:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров заявил, что не слушает заявления Зеленского и КулебыПолитика, 10:51
Работу двух аэропортов в Татарстане ограничилиОбщество, 10:47
На Олимпиаде перенесли соревнования по скейтбордингу из-за дождяСпорт, 10:45
На церемонии открытия Олимпиады перепутали Южную Корею с КНДРСпорт, 10:21
Трамп увидел риск третьей мировой в случае своего поражения на выборахПолитика, 10:15
В какие дни ждать медалей от россиян на ОлимпиадеСпорт, 10:00
Как банки «Яндекса» и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладовФинансы, 10:00