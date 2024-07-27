На Олимпиаде перенесли соревнования по скейтбордингу из-за дождя

Из-за непогоды закрыли спортивную площадку и городской парк, где 27 июля мужчины должны были разыграть золото в скейтбординге

Тренеровка в олимпийском скейт-парке (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Мужские соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде перенесли с 27 на 29 июля из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Дождь идет в Париже с 26 июля. Из-за непогоды закрыты спортивная площадка «Конкорд» и городской парк, где 27 июля мужчины должны были разыграть золото в скейтбординге.

Женские соревнования должны пройти 28 июля.

Скейтбординг дебютировал на Олимпиаде в 2021 году. В мужском и женском турнире выступают по 16 спортсменов. Россияне не смогли отобраться на турнир из-за санкций.

Церемония открытия Игр прошла 26 июля под проливным дождем. В первый соревновательный день выступят восемь россиян из 15.

Олимпийские игры завершатся 11 июля.