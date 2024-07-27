МОК о перевернутом олимпийском флаге на открытии Игр: это не конец света

МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс отметил, что сожалеет о случившемся, но от ошибок никто не застрахован

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

В Международном олимпийском комитете (МОК) сожалеют из-за ситуации с перевернутым олимпийским флагом во время церемонии открытия Игр-2024 в Париже, но ошибки случаются у всех, заявил на пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

«Мы сожалеем об этом. В ходе организации может произойти всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света», — сказал Адамс.

Накануне на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже подняли олимпийский флаг в перевернутом виде. В верхней части флага оказались два кольца, а в нижней — три. Затем флаг сразу же спустили, чтобы вернуть в правильное положение.

Церемония открытия прошла в необычном формате — парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.

Таблица медалей Олимпиады