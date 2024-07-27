МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады
В Международном олимпийском комитете (МОК) сожалеют из-за ситуации с перевернутым олимпийским флагом во время церемонии открытия Игр-2024 в Париже, но ошибки случаются у всех, заявил на пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
«Мы сожалеем об этом. В ходе организации может произойти всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света», — сказал Адамс.
Накануне на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже подняли олимпийский флаг в перевернутом виде. В верхней части флага оказались два кольца, а в нижней — три. Затем флаг сразу же спустили, чтобы вернуть в правильное положение.
Церемония открытия прошла в необычном формате — парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.
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