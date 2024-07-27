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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады

МОК о перевернутом олимпийском флаге на открытии Игр: это не конец света
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс отметил, что сожалеет о случившемся, но от ошибок никто не застрахован
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

В Международном олимпийском комитете (МОК) сожалеют из-за ситуации с перевернутым олимпийским флагом во время церемонии открытия Игр-2024 в Париже, но ошибки случаются у всех, заявил на пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

«Мы сожалеем об этом. В ходе организации может произойти всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света», — сказал Адамс.

Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
Спорт
Фото:Getty Images

Накануне на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже подняли олимпийский флаг в перевернутом виде. В верхней части флага оказались два кольца, а в нижней — три. Затем флаг сразу же спустили, чтобы вернуть в правильное положение.

Церемония открытия прошла в необычном формате — парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 флаг МОК
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