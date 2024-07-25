Бывшая первая ракетка мира Кербер завершит карьеру после Олимпиады
Немецкая теннисистка, экс первая ракетка мира Анжелика Кербер завершит карьеру после Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом 36-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Финишная черта. Еще до начала Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда не забуду Париж, потому что это будет мой последний профессиональный турнир как теннисистки», — написала Кербер.
Кербер в 2016 году выиграла Australian Open и US Open, а в 2018-м — Уимблдон. Немка возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) на протяжении 34 недель. Сейчас она занимает 217-е место.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Кербер завоевала серебряную медаль.
Ранее о решении завершить карьеру после ОИ-2024 объявил британец Энди Маррей.
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