Грузинская спортсменка повторила рекорд, выступив на десятой Олимпиаде
Грузинка Нино Салуквадзе приняла участие в десятой Олимпиаде в своей карьере, повторив рекорд канадского наездника Иана Миллара.
55-летняя Салуквадзе 27 июля на Играх-2024 в Париже выступила в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Она заняла 38-е место из 44 участниц и не вышла в финал.
Впервые Салуквадзе выступила на Олимпийских играх в 1998 году в составе сборной СССР. Тогда она завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м, а также серебро с дистанции 10 м. На Играх-2008 в Пекине Салуквадзе, уже выступая за Грузию, завоевала бронзу в стрельбе с 10 м.
Ранее Миллар был единственным спортсменом в истории, принимавшим участие в десяти Олимпиадах (1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012).
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