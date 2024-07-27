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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Грузинская спортсменка повторила рекорд, выступив на десятой Олимпиаде

Грузинка Салуквадзе повторила рекорд, выступив в Париже на десятой Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Нино Салуквадзе, выступающая в спортивной стрельбе, не пропускает Олимпийские игры с 1988 года, когда еще представляла сборную СССР. В Париже 55-летняя спортсменка неудачно выступила в квалификации в стрельбе из пистолета с 10 м
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Грузинка Нино Салуквадзе приняла участие в десятой Олимпиаде в своей карьере, повторив рекорд канадского наездника Иана Миллара.

55-летняя Салуквадзе 27 июля на Играх-2024 в Париже выступила в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Она заняла 38-е место из 44 участниц и не вышла в финал.

Впервые Салуквадзе выступила на Олимпийских играх в 1998 году в составе сборной СССР. Тогда она завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м, а также серебро с дистанции 10 м. На Играх-2008 в Пекине Салуквадзе, уже выступая за Грузию, завоевала бронзу в стрельбе с 10 м.

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Фото:Claudia Greco / Reuters

Ранее Миллар был единственным спортсменом в истории, принимавшим участие в десяти Олимпиадах (1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012).

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Олимпиада-2024 спортивная стрельба Грузия рекорд
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