На церемонии открытия Олимпиады перепутали Южную Корею с КНДР
Сборную Южной Кореи на параде спортсменов в Париже неверно объявили как команду Северной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.
Во время прохода лодки с делегацией Южной Кореи вдоль расположенных на набережной трибун французский и англоязычный дикторы объявили страну, как Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Лодка с делегацией Южная Кореи была 48-й на параде спортсменов, а с членами сборной КНДР — 153-й.
Министерство спорта Южной Кореи добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки дикторов, а также потребовало от МОК и местного оргкомитета объяснений.
МОК опубликовал извинения на своем корейскоязычном аккаунте в X, заявив: «Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия».
МОК пока не опубликовал извинения на своих англоязычных аккаунтах в социальных сетях.
Церемония прошла 26 июля. В конце церемонии открытия был поднят перевернутый олимпийский флаг.
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