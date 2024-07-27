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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Знаменосец сборной Италии потерял обручальное кольцо во время открытия ОИ

Олимпийский чемпион Тамбери потерял обручальное кольцо во время открытия ОИ
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Джанмарко Тамбери сообщил, что уронил свое обручальное кольцо в реку Сену во время парада атлетов на церемонии открытия Игр в Париже
Фото: Pauline Ballet / dpa / Global Look Press
Фото: Pauline Ballet / dpa / Global Look Press

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери рассказал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что потерял обручальное кольцо во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Парад атлетов во время церемонии открытия впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Тамбери и фехтовальщица Арианна Эрриго были знаменосцами сборной Италии на церемонии.

«Прости, любимая, мне ужасно жаль. Слишком много воды, слишком много килограммов, потерянных за последние несколько месяцев, или, возможно, неудержимый энтузиазм от того, что мы делали. Вероятно, все три вещи, но факт остается фактом: в какой-то момент я увидел, как мое обручальное кольцо летит вниз... Я следил за ним глазами, пока не увидел, как оно подпрыгнуло внутри лодки. Проблеск надежды... Но, к сожалению, отскок был не в том направлении, и, перевернувшись более тысячи раз в воздухе, оно упало в воду, как будто это было единственным местом, где оно хотело оказаться», — написал Тамбери.

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Спорт

По словам Тамбери, если ему и было суждено потерять кольцо, то он не может представить себе лучшего места для этого. «Оно навсегда останется в русле реки города любви, улетев туда, пока я пытался пронести итальянский триколор как можно выше во время церемонии открытия самого важного спортивного события в мире», — добавил спортсмен.

Тамбери предложил своей жене, Кьяре Бонтемпи, бросить в воду Сены и ее обручальное кольцо, после чего у них будет повод заново сыграть свадьбу.

Тамбери и Бонтемпи состоят в браке с 2022 года.

Итальянец является олимпийским чемпионом Токио, чемпионом мира (2023), трехкратным чемпионом Европы (2016, 2022, 2024).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Олимпиада-2024 обручальное кольцо
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