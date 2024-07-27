Российский пловец не вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх в Париже.
В своем полуфинальном заплыве он занял седьмое место с результатом ровно одна минута. Это 13-й результат среди всех пловцов.
Лучшим в полуфинале был британец Адам Пити (58,86), мировой рекордсмен на этой дистанции.
Сомов — единственный российский пловец, который принимает участие в Олимпиаде. Ему еще предстоит стартовать на дистанции 50 м вольным стилем.
Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 россиян.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной