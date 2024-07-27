Российский пловец Сомов не вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом

Российский пловец не вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом

Евгений Сомов показал в своем полуфинальном заплыве седьмой результат, чего не хватило для выхода в решающую стадию

Евгений Сомов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх в Париже.

В своем полуфинальном заплыве он занял седьмое место с результатом ровно одна минута. Это 13-й результат среди всех пловцов.

Лучшим в полуфинале был британец Адам Пити (58,86), мировой рекордсмен на этой дистанции.

Сомов — единственный российский пловец, который принимает участие в Олимпиаде. Ему еще предстоит стартовать на дистанции 50 м вольным стилем.

Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 россиян.

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде