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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сменившая гражданство российская пловчиха не вышла в финал Олимпиады

Сменившая гражданство на французское пловчиха Кирпичникова не вышла в финал ОИ
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Анастасия Кирпичникова, которая выступает за Францию, неудачно выступила в предварительных заплывах на дистанции 400 м вольным стилем, показав 15-е время
Анастасия Кирпичникова
Анастасия Кирпичникова (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Выступающая за Францию Анастасия Кирпичникова не смогла выйти в финал олимпийских соревнований в Париже по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем.

В своем предварительном заплыве она показала предпоследний, седьмой результат — 4 минуты 10,32 секунды. Среди всех участниц это 15-е время.

Лучшей была семикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки из США (4.02,19).

Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство на французское Кирпичникова сменила в мае 2023 года.

На Олимпиаде в Париже Кирпичникова еще заявлена на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.

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Фото:juhuanzong / XinHua / Global Look Press

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 плавание Анастасия Кирпичникова
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