Сменившая гражданство российская пловчиха не вышла в финал Олимпиады
Выступающая за Францию Анастасия Кирпичникова не смогла выйти в финал олимпийских соревнований в Париже по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем.
В своем предварительном заплыве она показала предпоследний, седьмой результат — 4 минуты 10,32 секунды. Среди всех участниц это 15-е время.
Лучшей была семикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки из США (4.02,19).
Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство на французское Кирпичникова сменила в мае 2023 года.
На Олимпиаде в Париже Кирпичникова еще заявлена на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.
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