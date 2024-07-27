Сменившая гражданство российская пловчиха не вышла в финал Олимпиады

Сменившая гражданство на французское пловчиха Кирпичникова не вышла в финал ОИ

Анастасия Кирпичникова, которая выступает за Францию, неудачно выступила в предварительных заплывах на дистанции 400 м вольным стилем, показав 15-е время

Анастасия Кирпичникова (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Выступающая за Францию Анастасия Кирпичникова не смогла выйти в финал олимпийских соревнований в Париже по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем.

В своем предварительном заплыве она показала предпоследний, седьмой результат — 4 минуты 10,32 секунды. Среди всех участниц это 15-е время.

Лучшей была семикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки из США (4.02,19).

Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство на французское Кирпичникова сменила в мае 2023 года.

На Олимпиаде в Париже Кирпичникова еще заявлена на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.

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