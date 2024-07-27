Российская велогонщица Дронова рассказала о падении в «разделке» на Олимпиаде

Российская велогонщица рассказала о падении в «разделке» на Олимпиаде

Тамара Дронова отметила, что потеряла более 30 секунд из-за своего падения. В итоге россиянка заняла 21-е место из 35

Тамара Дронова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская велогонщица Тамара Дронова упала во время гонки с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже. Об этом она рассказала «Чемпионату».

«Падение остановило меня минимум секунд на 30, а то и больше. До этого момента, по моему компьютеру, все было не совсем плохо», — сказала Дронова.

Россиянка отметила, что на высокое место особо не рассчитывала, но после падения все стало хуже.

Дронова заняла 21-е место из 35, уступив победительнице, австралийке Грейс Браун, более четырех минут. «Разделка» проходила в дождливую погоду.

Дроновой еще на Олимпиаде предстоит стартовать в групповой гонке. Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.

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