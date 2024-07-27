 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Медведев стартовал с разгромной победы на олимпийском турнире в Париже

Даниил Медведев разгромил австралийца Хидзикату в первом круге на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российский теннисист легко победил австралийца Ринки Хидзикату, отдав всего три гейма
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев, пятая ракетка мира, вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.

В первом матче 28-летний россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, победил австралийца Ринки Хидзикату, 76-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.

Его следующим соперником будет победитель пары Робин Хасе (Нидерланды) — Себастьян Офнер (Австрия).

Джокович отдал лишь один гейм в матче первого круга на Олимпиаде в Париже
Спорт
Новак Джокович

Из-за продолжающегося весь день дождя в Париже на теннисном турнире играли только на двух кортах, у которых есть крыша. Все матчи российских теннисистов, кроме Медведева, были перенесены на завтра: Дианы Шнайдер (против итальянки Элизабетты Коччаретто), Павла Котова (против Стэна Вавринки) и пары Елена Веснина и Екатерина Александрова (против Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии).

Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Олимпиада-2024 Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Первое золото Казахстана. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Российский велогонщик занял предпоследнее место в «разделке» на Олимпиаде
Спорт
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за жары в автобусах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Глава МИД заявил о приближении Израиля к войне с «Хезболлой» и ЛиваномПолитика, 21:38
ФИФА наказала сборную Канады за слежку дронами за соперницами на ИграхСпорт, 21:17
Москвичей предупредили о грозе с дождемОбщество, 21:12
Первое золото Казахстана. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:57
Медведев стартовал с разгромной победы на олимпийском турнире в ПарижеСпорт, 20:53
«Хезболла» заявила о непричастности к удару по поселку на ГоланахПолитика, 20:36
Российский велогонщик занял предпоследнее место в «разделке» на ОлимпиадеСпорт, 20:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мэр Курска предложил жителям привести в порядок укрытия на субботникеПолитика, 20:32
Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в ПарижеСпорт, 20:22
Орбан увидел конец морали в церемонии открытия Игр в ПарижеОбщество, 20:19
Израиль сообщил о гибели девяти детей от ракеты «Хезболлы»⁠Политика, 20:18
В Краснодаре задержали голую женщину за удар полицейского вилкойОбщество, 20:10
Пожар после крушения Су-34 в Волгоградской области потушилиОбщество, 19:49
В РПЦ назвали сцену с открытия Олимпиады презрением к цивилизации ЕвропыОбщество, 19:33