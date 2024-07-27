Медведев стартовал с разгромной победы на олимпийском турнире в Париже

Российский теннисист легко победил австралийца Ринки Хидзикату, отдав всего три гейма

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев, пятая ракетка мира, вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.

В первом матче 28-летний россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, победил австралийца Ринки Хидзикату, 76-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.

Его следующим соперником будет победитель пары Робин Хасе (Нидерланды) — Себастьян Офнер (Австрия).

Из-за продолжающегося весь день дождя в Париже на теннисном турнире играли только на двух кортах, у которых есть крыша. Все матчи российских теннисистов, кроме Медведева, были перенесены на завтра: Дианы Шнайдер (против итальянки Элизабетты Коччаретто), Павла Котова (против Стэна Вавринки) и пары Елена Веснина и Екатерина Александрова (против Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии).

Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.

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