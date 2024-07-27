Сборная Казахстана стала обладателем первой медали на Олимпиаде в Париже
Сборная Казахстана по стрельбе победила команду Германии в матче за третье место по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.
За сборную Казахстана выступили Александра Ли и Ислам Сатпаев.
Это первая разыгранная медаль на Олимпиаде в Париже. В матче за золото встретятся сборные Китая и Южной Кореи.
Казахстанские спортсмены с 2016 года не поднимались на Олимпиадах выше третьего места. В Токио сборная завоевала восемь серебряных медалей.
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