Российский велогонщик занял предпоследнее место в «разделке» на Олимпиаде
Российский велогонщик Глеб Сырица занял 31-е место из 32 в индивидуальной гонке с раздельного старта на дистанции 32,4 км на Олимпийских играх в Париже.
Его результат составил 40 минут 33,3 секунды.
Золотую медаль завоевал бельгиец Ремко Эвенепул (36.12,16), второе место занял итальянец Филиппо Ганна (36.27,08), третье — бельгиец Ваут Ван Арт (36.37,79).
Примечательно, что результат Сырицы оказался хуже результата австралийки Грейс Браун (39.38,24), которая ранее 27 июля выиграла женскую «разделку» на такой же дистанции.
Сырице, Тамаре Дроновой и Алене Иванченко еще на Олимпиаде предстоит стартовать в групповой гонке. Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.
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