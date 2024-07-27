Российский велогонщик Сырица занял предпоследнее место в «разделке» на Олимпиаде

Российский велогонщик занял предпоследнее место в «разделке» на Олимпиаде

Глеб Сырица уступил победителю, бельгийцу Ремко Эвенепулу, более четырех минут, заняв 31-е место

Глеб Сырица (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский велогонщик Глеб Сырица занял 31-е место из 32 в индивидуальной гонке с раздельного старта на дистанции 32,4 км на Олимпийских играх в Париже.

Его результат составил 40 минут 33,3 секунды.

Золотую медаль завоевал бельгиец Ремко Эвенепул (36.12,16), второе место занял итальянец Филиппо Ганна (36.27,08), третье — бельгиец Ваут Ван Арт (36.37,79).

Примечательно, что результат Сырицы оказался хуже результата австралийки Грейс Браун (39.38,24), которая ранее 27 июля выиграла женскую «разделку» на такой же дистанции.

Сырице, Тамаре Дроновой и Алене Иванченко еще на Олимпиаде предстоит стартовать в групповой гонке. Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде