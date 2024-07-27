Сборная Китая по стрельбе стала обладателем первого золота на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде в Париже разыграли первую золотую медаль

Китайцы победили в соревнованиях по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд

Хуан Юйтин и Шэн Лихао (Фото: zhangfan / XinHua / Global Look Press)

Сборная Китая победила команду Южной Кореи в финале соревнований по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.

За сборную Китая выступали Шэн Лихао и Хуан Юйтин.

Встреча завершилась со счетом 16:12.

Бронза досталась команде Казахстана.

Это первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде в Париже.

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде