На Олимпиаде в Париже разыграли первую золотую медаль
Сборная Китая победила команду Южной Кореи в финале соревнований по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.
За сборную Китая выступали Шэн Лихао и Хуан Юйтин.
Встреча завершилась со счетом 16:12.
Бронза досталась команде Казахстана.
Это первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде в Париже.
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