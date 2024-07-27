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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде в Париже разыграли первую золотую медаль

Сборная Китая по стрельбе стала обладателем первого золота на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Китайцы победили в соревнованиях по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд
Хуан Юйтин и&nbsp;Шэн Лихао
Хуан Юйтин и Шэн Лихао (Фото: zhangfan / XinHua / Global Look Press)

Сборная Китая победила команду Южной Кореи в финале соревнований по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.

За сборную Китая выступали Шэн Лихао и Хуан Юйтин.

Встреча завершилась со счетом 16:12.

Бронза досталась команде Казахстана.

Это первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде в Париже.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 спортивная стрельба
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