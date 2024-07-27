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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в Париже

Тренер сборной Самоа по боксу Элика умер в Олимпийской деревне в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Лионелю Элике было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался в возрасте 60 лет в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает Fox News.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

«Лионель был одним из лучших тренеров по боксу в Самоа и большим приверженцем олимпийских идеалов. Наши мысли и мысли всего спортивного сообщества Самоа с семьей Лионеля, его боксерами и друзьями. Его будет очень не хватать», — сказал президент Национального олимпийского комитета Самоа Пауга Талалелей Пауга.

Фото: oceanianoc.org
Фото: oceanianoc.org

Соболезнования также высказали в Международной ассоциации бокса (IBA).

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Олимпиада-2024 Самоа сердечный приступ
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