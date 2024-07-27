Джокович отдал лишь один гейм в матче первого круга на Олимпиаде в Париже
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович, вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.
В первом матче 37-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил австралийца Мэттью Эбдена со счетом 6:0, 6:1.
36-летний Эбден является одним из лучших парных теннисистов, в одиночном разряде он сыграл первый матч с августа 2022 года.
Следующим соперником Джоковича будет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия).
Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.
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