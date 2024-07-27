Джокович отдал лишь один гейм Эбдену в матче первого круга на Олимпиаде в Париже

Джокович отдал лишь один гейм в матче первого круга на Олимпиаде в Париже

Вторая ракетка мира разгромил австралийца Мэттью Эбдена со счетом 6:0, 6:1. Его следующим соперником может стать испанец Рафаэль Надаль

Новак Джокович (Фото: Edgar Su / Reuters)

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович, вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.

В первом матче 37-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил австралийца Мэттью Эбдена со счетом 6:0, 6:1.

36-летний Эбден является одним из лучших парных теннисистов, в одиночном разряде он сыграл первый матч с августа 2022 года.

Следующим соперником Джоковича будет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия).

Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.