Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам
Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Илон Маск.
Открытие Олимпийских игр состоялось 26 июля. Организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практический голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.
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