Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были отсылки к «Тайной вечере», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые мужчины. Илон Маск раскритиковал мероприятие

Фото: Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Илон Маск.

Открытие Олимпийских игр состоялось 26 июля. Организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практический голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.