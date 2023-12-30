Что изменится в российских законах в 2024 году

Повышение призывного возраста, запуск программы долгосрочных сбережений, увеличение до 30 млн руб. лимита на перевод самому себе без комиссии и другие изменения в законах в 2024 году — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вооруженные силы и призыв в армию в 2024 году

С 1 января вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет: на срочную службу будут призывать мужчин с 18 до 30 лет. При первоначальном обсуждении законопроекта речь шла о постепенном повышении возраста призыва: нижней планки — с 18 до 21 года и верхней — с 27 до 30 лет, однако затем стало известно, что повышения нижней планки не будет.

Осенний призыв 2024 года согласно поручению президента Владимира Путина также впервые пройдет с использованием единого электронного реестра призывников — он будет содержать данные о военнообязанных, включая место работы и жительства.

Пособия, льготы и МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 19 242 руб. в месяц, увеличившись на 18,5%, по сравнению с МРОТ 2023 года (составлял 16 242 руб.).

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С 1 января право на пособие по уходу за ребенком сохранится до полутора лет, даже если родитель выйдет из декрета на работу досрочно. Ранее его можно было получать только тем, кто находился в отпуске по уходу за ребенком и не работал полный рабочий день (оно сохранялось при работе на дому или частичной занятости). Предложение расширить меру поддержки Путин озвучил на ПМЭФе: пособия должны быть дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, указал он.

С начала года родитель сможет получить единовременную выплату на каждого ребенка до 18 лет, получившего увечье, ранение или травму на территории ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей либо на территории субъекта, «прилегающей к районам проведения специальной военной операции». Выплата составит 100 тыс. руб., право на нее появляется, если пострадавший несовершеннолетний — гражданин России и получил увечье после 18 февраля 2022 года.

С 1 января на 4,5% проиндексируют выплаты военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, уволенным с военной службы или проходившим военные сборы. Решение также касается лиц, находящихся в добровольческих формированиях: им повысят сумму компенсации за ранение или гибель.

С 1 января материнский капитал будут выдавать только тем родителям, у которых было гражданство России на момент рождения ребенка и чей ребенок получил российское гражданство по рождению. Нововведение не коснется жителей новых регионов, которые на момент вхождения в состав России не имели российского гражданства (они сохранят право на маткапитал, даже если не были гражданами РФ на момент рождения своих детей).

С 1 июля 2024 года у пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, не будет взиматься банковская комиссия за перечисление платы за ЖКХ. Перечень таких категорий граждан установит правительство. Комиссии также не будет и при оплате пеней за просроченную или неполную оплату.

Возвращение уроков труда в школы

С 1 сентября в начальной и средней школе появятся обязательные уроки труда. Тот же закон, подписанный президентом в декабре 2023-го, запретил школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, за исключением экстренных случаев, — этот запрет уже вступил в силу. 6 декабря перед голосованием Госдумы по этому законопроекту спикер Вячеслав Володин говорил, что девочек нужно учить варить борщ, а мальчиков — «держать молоток».

Налоги и налоговые вычеты

С 1 января вводится единая ставка НДФЛ 13–15% для работающих удаленно на российские организации в России и за границей сотрудников. Ставка НДФЛ для этой категории устанавливается в размере 13%, а в случае если доходы превышают 5 млн руб. в год — 15% вне зависимости от налогового резидентства.

С 1 января увеличивается размер налогового вычета для расходов на лечение, собственное обучение и на покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет 13%, повысится с 120 тыс. до 150 тыс. руб. Также более чем в два раза увеличится сумма, с которой граждане смогут получить налоговый вычет по расходам на обучение детей, — с 50 тыс. до 110 тыс. руб.

С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс об увеличении с 7,5 тыс. до 1 млн руб. государственной пошлины за выдачу лицензии на оказание услуг связи. Речь идет о лицензиях, требующих установки сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Одновременно вводятся оборотные штрафы для операторов связи за отказ устанавливать СОРМ. Оборудование должно быть установлено на сетях каждого оператора связи, но небольшие компании экономят и уклоняются от внедрения СОРМ, пояснили авторы законопроекта.

СОРМ — это системы, которые операторы связи должны устанавливать на своих сетях связи в соответствии с требованиями ФСБ. СОРМ позволяет ФСБ и другим спецслужбам получить доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным абонентов связи и пользователей интернета.

До 1 декабря 2024 года держателям банковских вкладов впервые нужно будет заплатить налог с процентных доходов, полученных в 2023 году. Ставка составит 13%, облагаться налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Налог взимается в том случае, если процентные доходы по всем имеющимся счетам оказались больше величины, пересчитываемой по формуле каждый год: один миллион рублей, умноженный на значение ключевой ставки ЦБ на начало года, в котором клиент получил доход от вклада. Закон о налогообложении процентов по вкладам вступил в силу еще в 2021 году, однако затем необходимость уплаты была отменена на два года.

Пособия по безработице и другие изменения закона о занятости

С 1 января начинают действовать основные положения новой редакции закона «О занятости населения в России». Документ закрепляет определения таких понятий, как «граждане, впервые ищущие работу», «граждане, находящиеся под риском увольнения», «самозанятые», также устанавливаются основания признания граждан безработными. Также фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, закрепляется необходимость его индексации раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен. Закон закрепляет право правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом.

Долгосрочные сбережения

С 1 января в России запустят программу долгосрочных сбережений: участие в ней будет добровольным, начинать копить разрешат с 18 лет, в том числе в пользу третьего лица. Стартовый взнос определяется гражданином самостоятельно, а периодичность пополнения счета и выплат — договором. Внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 млн руб. По базовым правилам законопроекта гражданин начинает получать выплаты из накопленных средств либо по истечении 15 лет с момента подписания договора, либо после достижения 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Снять деньги раньше этого срока можно только в «особых жизненных ситуациях».

Бюджет

С начала года произойдет возврат к предыдущей версии бюджетного правила, когда разница в доходах при фактической и базовой цене нефти считалась дополнительным нефтегазовым доходом при высоких рыночных ценах и направлялась в резервы (при низких ценах предусматривались траты недостающих средств из резервов). В 2024 году базовая цена составит $60 за баррель, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

1 января вступает в силу закон, который снижает дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов до $15 за баррель. Нефтяные компании платят налог исходя из цены Urals, но не менее, чем цена Brent, скорректированная на установленный дисконт.

Авто, ОСАГО, страхование пассажиров такси

С 1 марта вступает в силу закон о краткосрочных полисах ОСАГО. Он позволит приобретать полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Ранее застраховать ответственность по ОСАГО на срок меньше года было возможно только в строго оговоренных случаях.

С 1 сентября норма об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) будет распространяться на легковые такси. Юридическое лицо или ИП, получившие разрешение на перевозку такси, обязуют застраховать свою ответственность на сумму от 2 млн руб. за причинение вреда здоровью пассажира. Страховка должна быть приобретена на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси. Обязанность водителей такси оформлять ОСАГО сохранится. Участники рынка критиковали закон и указывали, что он повлечет увеличение финансовой нагрузки на водителей, рост стоимости поездок, а также уход в тень самозанятых и увеличение числа банкротств.

Кредиты, займы и МФО

С 1 января банки и микрофинансовые организации (МФО) должны рассчитывать каждому заемщику показатель долговой нагрузки, а также информировать должников о рисках, если его значение превышает 50%, — то есть в случае, если клиент тратит на погашение кредитных обязательств более половины дохода.

С начала года также начнут действовать новые ограничения ЦБ: допустимая доля потребительских кредитов, которые банки смогут предоставлять клиентам с высокой долговой нагрузкой (от 50 до 80%), будет снижена с текущих 30 до 25% от квартального объема выдач. Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сокращается с 20 до 10% выдач.

С 1 января механизм кредитных каникул становится постоянным. По одному кредиту или займу заемщик сможет оформить кредитные каникулы один раз при снижении дохода и один раз — если он пострадал при чрезвычайной ситуации, пояснили в Центробанке. Получить каникулы можно, только если размер кредита или займа не превышает максимума: 450 тыс. руб. — по кредитам и займам (кроме автокредитов, лимит по которым — 1,6 млн руб.), 150 тыс. — по кредитным картам.

С февраля ужесточат контроль и за тем, как банки и МФО взыскивают долги с физлиц: полномочия по контролю получила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Кредитные и микрофинансовые организации должны будут вести и хранить в течение трех лет аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками, а перед началом взаимодействия с должником уведомить ФССП.

Банковские переводы

С 1 мая россияне смогут ежемесячно переводить сами себе до 30 млн руб. без комиссии. Власти резко увеличат лимит на бесплатные переводы между своими счетами в разных банках: ранее он составлял 100 тыс. руб. Банки не будут ограничивать размер и количество бесплатных операций в пределах лимита. Закон распространяется на переводы по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП), по номеру счета через мобильные приложения банков, а также в личном кабинете на сайте банка.

С 24 июля банки обязуют возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Полная сумма украденных средств вернется в течение 30 дней клиенту, который обратился в банк с заявлением, при условиях: банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; не направил клиенту уведомление о совершении перевода; клиент потерял карту и предупредил об этом банк.

Медпомощь

С 5 января вступит в силу закон, разрешающий бригадам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без информированного добровольного согласия пациента в случаях, когда присутствует угроза для его жизни. Ранее, если медицинское вмешательство было необходимо, но пациент был уже неспособен выразить волю, решение принималось консилиумом. Однако, как указано в сопроводительных материалах к закону, в условиях оказания скорой помощи вне медучреждения собрать врачебный консилиум невозможно.

Туризм

15 ноября вводится ответственность для операторов внутреннего и въездного туризма за непредставление сведений о проданных турах, включая данные туристов и информацию об их путешествии (даты поездки, страну, номер билета и т.д.), в систему «Электронная путевка». Обязанность передавать их появилась у турфирм с 1 сентября 2022 года. Норма об ответственности первоначально должна была вступить в силу в то же время, однако в мае 2023 года была перенесена на год, а в октябре — отложена до 15 ноября.

Маркировка товаров

С 1 апреля будут маркироваться верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Мера должна помочь сократить долю контрафакта.

С 1 апреля также запретят продавать пиво из немаркированных кегов. Все позиции, которые были произведены до старта обязательной маркировки, к этому времени должны быть реализованы.

Биометрия

С 1 января граждане смогут управлять обработкой своей биометрии по принципу «одного окна»: в личном кабинете на портале госуслуг можно будет подать или отозвать согласие на обработку биометрических данных в Единой биометрической системе. Кроме того, будет возможно направить оператору системы требование о блокировании или удалении персональных данных.

Выдворение из России

25 декабря Владимир Путин подписал закон, который устанавливает конкретный срок содержания иностранных граждан в специальном учреждении — 90 дней — со дня вынесения постановления о выдворении. Судья может продлить этот срок не более чем на 90 суток по ходатайству судебного пристава-исполнителя или уполномоченного должностного лица. Общий срок нахождения иностранцев в спецучреждениях не должен превышать двух лет.

Регулирование хостинга

С 1 сентября государственные и муниципальные органы обязаны использовать хостинг только от тех провайдеров, которые внесены в реестр правительства. Туда включают на основании специальных требований: провайдер является российским юрлицом, не имеет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, размещает технические средства в России. Регистрация в таком реестре будет для провайдеров обязательной.

Безопасность на объектах ТЭК

В январе работников частных охранных организаций (ЧОП), обеспечивающих безопасность ТЭК, наделят правом уничтожать беспилотники, в том числе подводные и надводные аппараты. Ранее право противодействия беспилотникам было лишь у силовых структур, ведомственной охраны и ЧОПов, которые охраняли объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности (к этой категории не относятся большинство нефтехранилищ, подстанций).