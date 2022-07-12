Правительство объяснило пользу маркировки после письма пивоваров Путину
Правительство проводит оценку целесообразности ввода обязательной маркировки пивной продукции, однако стоит учесть, что за последние три года доля незаконного оборота пива выросла, говорится в поступившем в РБК сообщении аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Так там ответили на открытое письмо председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана президенту Владимиру Путину.
В нем Бриман перечислил негативные эффекты, которые, по мнению союза, будет иметь для отрасли введение обязательной маркировки пива. По его словам, маркировка «парализует работу пивоваренной отрасли».
Он подчеркнул, что в этом случае выпуск пива в России сократится на 20–30%, как и акцизные отчисления, а себестоимость продукции вырастет более чем на 10%. Кроме того, компании окажутся «в критической зависимости» от поставщиков маркировочного оборудования «из недружественных России государств», поскольку ключевые компоненты выпускаются в США, Германии, Италии, Японии, на Тайване.
Бриман отметил, что пивоваренные предприятия сейчас работают на пределе своих возможностей, в том числе из-за дефицита поставок оборудования и материалов из-за границы, роста цен. «У многих компаний отмечается высокий риск остановки производства. В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно», — говорится в письме главы совета Союза российских пивоваров.
Он также назвал маркировку избыточной мерой контроля в пивоварении, поскольку рынок уже эффективно контролируется с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
Союз российских пивоваров был создан в 1999 году. Он называет себя крупнейшей некоммерческой организацией, объединяющей производителей пивоваренной и безалкогольной продукции. Союз не публикует список своих членов, но в феврале 2020 года из него вышли три крупнейшие компании: «Балтика», Heineken, AB InBev Efes. Последние две компании решили уйти с российского рынка после начала российской операции на Украине.
В правительстве союзу ответили, что система маркировки товаров показала себя эффективным инструментом защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции. Там указали на то, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота, в том числе по шинам и покрышкам — вдвое, по лекарствам — на треть, по парфюмерии — на 13%.
«В настоящее время проводится оценка целесообразности введения обязательной маркировки для пивной продукции. По оценкам НИУ ВШЭ, доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году. При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в размере до 30 млрд руб., в том числе до 27 млрд руб. — из-за недобора акцизов», — говорится в сообщении аппарата Григоренко. Там также заверили, что вопрос введения маркировки пива прорабатывается с участием пивоваренных компаний «с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения».
Эксперимент по маркировке пива начался 1 апреля 2021 года и должен завершиться 31 августа 2022 года. За первый месяц к эксперименту присоединились 95 компаний, в том числе 60 производителей, которые составляют 17% рынка.
Ассоциация производителей пива предупредила, что с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита. В конце 2022 года проблемы с поставками могут начаться и в отношении других сегментов рынка, отметили там.
В ассоциации также предупредили, что поставщики оборудования для маркировки не смогут удовлетворить потребности рынка к установленному сроку, кроме того, из-за введения маркировки могут вырасти конечные цены на товар и впоследствии доля нелегального рынка.
В конце марта Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке пива до конца февраля 2023 года.