Правительство объяснило пользу маркировки после письма пивоваров Путину

Союз пивоваров обратился к президенту, заявив, что обязательная маркировка пива «парализует» отрасль. В правительстве ответили, что маркировка эффективно снижает долю контрафакта, а она в последние три года на рынке пива растет

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Правительство проводит оценку целесообразности ввода обязательной маркировки пивной продукции, однако стоит учесть, что за последние три года доля незаконного оборота пива выросла, говорится в поступившем в РБК сообщении аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Так там ответили на открытое письмо председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана президенту Владимиру Путину.

В нем Бриман перечислил негативные эффекты, которые, по мнению союза, будет иметь для отрасли введение обязательной маркировки пива. По его словам, маркировка «парализует работу пивоваренной отрасли».

Он подчеркнул, что в этом случае выпуск пива в России сократится на 20–30%, как и акцизные отчисления, а себестоимость продукции вырастет более чем на 10%. Кроме того, компании окажутся «в критической зависимости» от поставщиков маркировочного оборудования «из недружественных России государств», поскольку ключевые компоненты выпускаются в США, Германии, Италии, Японии, на Тайване.

Бриман отметил, что пивоваренные предприятия сейчас работают на пределе своих возможностей, в том числе из-за дефицита поставок оборудования и материалов из-за границы, роста цен. «У многих компаний отмечается высокий риск остановки производства. В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно», — говорится в письме главы совета Союза российских пивоваров.

Он также назвал маркировку избыточной мерой контроля в пивоварении, поскольку рынок уже эффективно контролируется с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Союз российских пивоваров был создан в 1999 году. Он называет себя крупнейшей некоммерческой организацией, объединяющей производителей пивоваренной и безалкогольной продукции. Союз не публикует список своих членов, но в феврале 2020 года из него вышли три крупнейшие компании: «Балтика», Heineken, AB InBev Efes. Последние две компании решили уйти с российского рынка после начала российской операции на Украине.

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В правительстве союзу ответили, что система маркировки товаров показала себя эффективным инструментом защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции. Там указали на то, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота, в том числе по шинам и покрышкам — вдвое, по лекарствам — на треть, по парфюмерии — на 13%.

«В настоящее время проводится оценка целесообразности введения обязательной маркировки для пивной продукции. По оценкам НИУ ВШЭ, доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году. При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в размере до 30 млрд руб., в том числе до 27 млрд руб. — из-за недобора акцизов», — говорится в сообщении аппарата Григоренко. Там также заверили, что вопрос введения маркировки пива прорабатывается с участием пивоваренных компаний «с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения».

Эксперимент по маркировке пива начался 1 апреля 2021 года и должен завершиться 31 августа 2022 года. За первый месяц к эксперименту присоединились 95 компаний, в том числе 60 производителей, которые составляют 17% рынка.

Ассоциация производителей пива предупредила, что с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита. В конце 2022 года проблемы с поставками могут начаться и в отношении других сегментов рынка, отметили там.

В ассоциации также предупредили, что поставщики оборудования для маркировки не смогут удовлетворить потребности рынка к установленному сроку, кроме того, из-за введения маркировки могут вырасти конечные цены на товар и впоследствии доля нелегального рынка.

В конце марта Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке пива до конца февраля 2023 года.