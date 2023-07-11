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Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные со счетов средства

Госдума обязала российские банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства
Госдума обязала российские банки проверять все денежные переводы физических лиц и в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, обязывающий российские банки проверять все денежные переводы физических лиц, приостанавливать подозрительные операции и полностью возмещать средства, переведенные на счета злоумышленников.

Законопроект № 197920-8 в сентябре 2022 года в палату внес председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно принятому закону, оператор по переводу денежных средств будет обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления клиента (физического лица) о возмещении суммы операции, а в случае трансграничного перевода денежных средств — в течение 60 дней, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента. При этом сумма должна быть возвращена в полном объеме.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов «антифрода» (anti-fraud, «борьба с мошенничеством». — РБК) предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. «У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику», — обосновывается мера в пояснительных материалах.

«После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие законопроекта.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

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По данным Центробанка, в прошлом году мошенники провели около 876,59 тыс. несанкционированных операций, у клиентов было похищено около 14,165 млрд руб. За год объем хищений вырос на 4,29% «на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов с применением электронных средств платежа», объясняли в ЦБ.

Большинство средств — 9,2 млрд руб. — украдено через банковские приложения и сайты. Доля социнженерии в этом канале составила 69,5% от общего числа мошеннических переводов. Еще 2,5 млрд руб. мошенники похитили через оплату товаров и услуг в интернете. Социнженерия была использована в 48,7% случаев. Наименьший объем — 1,5 млрд руб. — был украден при использовании карт без согласия их владельцев в банкоматах или терминалах. Доля социнженерии — 24,1%.

При этом кредитные организации вернули жертвам банковских мошенников всего 4,4% от украденных средств, или 618,4 млн руб. Это минимальный показатель с 2019 года. Для сравнения: в 2021 году банки возместили своим клиентам 6,8%, или 920,5 млн руб., в 2020 году — 11,3%, или 1,1 млрд руб., в 2019 году — 15%, или 935 млн руб. До 2019 года ЦБ не публиковал эти данные.

После начала специальной военной операции и введения санкций против России поменялись и мошеннические схемы. Так, злоумышленники стали чаще использовать фишинговые сайты, имитирующие интернет-магазины, или маркетинговые сайты, собирающие персональные данные или реквизиты пластиковых банковских карт. Появились фишинговые рассылки или сайты с предложением купить технику, предметы роскоши и другие товары по старым ценам, обменять валюту по выгодному курсу либо оплатить работающими картами услуги зарубежных сервисов.

Также мошенники стали выманивать у россиян деньги, которые они получили в качестве компенсаций в связи с участием их родственников в боевых действиях. Они звонят гражданам и убеждают их перевести выплату на «безопасный счет» или инвестировать, чтобы приумножить полученную сумму.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума росийские банки мошенничество возврат средств
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