Эксперты оценили плюсы и минусы опережающего повышения МРОТ

В 2024 году МРОТ вырастет на 18,5%, а к 2030 году увеличится вдвое, планируют власти. Вместе с экспертами РБК разбирался, какие последствия повлечет за собой попытка властей сформировать «экономику высоких зарплат» в новых реалиях

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В последние годы российские власти перешли к политике роста минимального размера оплаты труда (МРОТ), опережающего как инфляцию, так и темпы увеличения прожиточного минимума. В 2022 году МРОТ был повышен дважды: на 8,6% с 1 января и дополнительно на 10% с 1 июня. В 2023 году МРОТ «в особом порядке» увеличили еще на 6,3%, а в 2024-м запланировали рост показателя сразу на 18,5%, до 19 242 руб. К 2030 году минимальная зарплата должна увеличиться вдвое в номинальном выражении (по отношению к показателю 2023 года. — РБК), говорил президент Владимир Путин.

С 2021 года МРОТ начал рассчитываться как 42% медианной зарплаты в стране (половина работающих получают зарплату ниже этого значения, а половина — выше), а до этого определялся в привязке к потребительской корзине. На 2023–2024 годы власти на фоне подскочившей весной 2022 года инфляции временно отступили от этого порядка, введя правило повышения МРОТ на темп роста прожиточного минимума плюс 3 п.п. Теперь же Минтруд планирует вернуться к привязке к медианной зарплате, но с 2025 года рассчитывать МРОТ уже как не менее 48% медианы (дает прирост 14% к обычной методике).

Повышение МРОТ может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям, указывали исследователи НИУ ВШЭ. Среди позитивных можно назвать рост доходов населения и привлекательности отдельных рабочих мест, сокращение бедности и доходного неравенства. Отрицательными эффектами могут стать увольнения сотрудников, рост безработицы, расширение теневого сектора экономики.

Увеличение МРОТ не приведет к каким-либо негативным последствиям для рынка труда и занятости, подчеркнули в Минтруде в ответ на запрос РБК. «Анализируя последствия опережающего темпа роста показателя, необходимо учитывать, что безработица находится на рекордно низком уровне (3,2% по итогам мая. — РБК)», — указали в ведомстве. МРОТ напрямую влияет на доходы 4,8 млн граждан (6% занятых), напомнили в Минтруде, подразумевая оценку количества работников, получающих зарплату в размере минимальной.

Фактически нижнюю планку для зарплат задают региональные МРОТ, которые не могут быть ниже федерального, но бывают выше за счет надбавок и дополнительных коэффициентов.

Каковы последствия быстрого роста МРОТ

Устанавливая МРОТ на том или ином уровне, государство дает экономике сигнал, ресурсозатратную или трудозатратную политику выстраивать, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. При наличии дешевой рабочей силы невозможно заставить предприятия переходить на современные технологии и оборудование, полагает он. Зарубежные экономисты приходили к выводу, что рост трудовых затрат стимулирует внедрять инновации, расширять автоматизацию. В 2021 году минимальная зарплата в России с поправкой на индекс потребительских цен, паритет покупательной способности валют была в разы ниже, чем в большинстве стран ОЭСР, следует из данных этой организации.

«Повышение МРОТ означает, что государство дает сигнал предприятиям рассчитывать их стратегии с условием, что будет дорогая рабочая сила. Соответственно, нужно повышать производительность труда, сокращать потребление рабочей силы и зависимость предприятия от ее дефицита (который будет сохраняться в ближайшей перспективе)», — отмечает Сафонов.

Ускоренная индексация МРОТ действительно провоцирует фирмы подстраиваться к новым условиям, и это может выражаться не только в повышении производительности труда, полагает старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. «Организации могут приспосабливаться к повышению МРОТ за счет сокращения различных издержек. Например, соцпакетов, вознаграждения топ-менеджеров и т.д.», — перечисляет она.

Подобная «подстройка» нивелирует потенциальный проинфляционный эффект от повышения МРОТ, который на самом деле до сих пор не был однозначно выявлен учеными, отмечает Горина. В то же время исследования показывают, что увеличение МРОТ может иметь отрицательное влияние на занятость в виде перетока части работников в неформальный сектор (из-за роста минимальных зарплат часть работников теряют формальную занятость).

«Да, действительно может быть негативный эффект, но [ученые] сходятся во мнении, что он невелик и концентрируется в низкооплачиваемой занятости. Это молодежь, работники с низким уровнем образования, занятые неполное время», — объясняет эксперт.

Так как в России повышения МРОТ настолько быстрыми темпами, как в последнее время, еще не было, предсказывать последствия крайне сложно, говорит Горина. Если анализировать ситуацию в первой половине десятых годов, когда МРОТ тоже скачкообразно повышался, то тогда было отмечено небольшое снижение уровня занятости женщин. Именно женщины составляют большинство работников низкооплачиваемых сегментов, напоминает Горина. В целом, по данным Росстата за 2021 год, женщины в России получали зарплату на 27,5% ниже, чем мужчины.

Не надо сбрасывать со счетов налоговую службу, возражает Сафонов. «Спрятать доход, когда все вокруг получают мало, легко. А когда человек начинает получать побольше, побороть теневую занятость достаточно просто», — уверен он. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, серая занятость в России охватывает 12 млн человек.

Как рост МРОТ может сказаться на уровне зарплат

Заставляя компании повышать производительность труда, государство меняет структуру занятости, «переключает работодателей» на высококвалифицированную рабочую силу, полагает Сафонов. Высококвалифицированные работники не могут стоить дешево. Соответственно, тем самым повышается уровень доходов населения, полагает он.

«Наша экономика, которая оказалась в условиях санкций и невозможности продолжать сырьевую модель развития, должна перейти на модель внутреннего потребления товаров и услуг. Чтобы их потреблять, у населения, в первую очередь работающего, должны быть деньги», — поясняет он логику действий властей.

Повышение МРОТ позитивно влияет на показатель доходов, сокращая неравенство, отмечает Горина. Это связано не только с ростом зарплат самых низкооплачиваемых работников, но и с «эффектом перелива», когда увеличение окладов сотрудников, находящихся в самом низу зарплатного распределения, провоцирует рост окладов тех, кто находится чуть выше в зарплатной сетке (не доходя до самых высокооплачиваемых).

Ранее Голикова отмечала, что повышение МРОТ напрямую приведет к росту зарплат не только 4,8 млн россиян с низкими доходами, но и других работников, работающих на более квалифицированных должностях.

Учитывая «неприятности» на фоне санкционного кризиса, с которыми сталкивается бизнес, серьезный вопрос, насколько он в принципе способен «двигать» распределение зарплат, скептичен ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Игорь Поляков.

Как МРОТ влияет на число живущих за чертой бедности

Индексация МРОТ и пересмотр коэффициента расчета в сторону повышения до 48% медианной зарплаты позволит сдержать рост бедности среди наиболее уязвимых слоев населения, увеличив в том числе размер социальных выплат по безработице, больничных, а также пособий по беременности и родам, считает ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. МРОТ является минимальной базой для расчета выплат по больничным и пособий по беременности и родам. Размер пособия по безработице зависит от среднемесячного заработка по последнему месту работы и повысится, если человек получал зарплату на уровне МРОТ.

Инструментом борьбы с бедностью корректировка МРОТ не является, возражает Горина. «Наши расчеты показывают, что при повышении [МРОТ] на 10–20% из бедности выходит только запятая после нуля (десятые доли) процентных пунктов семей. Потому что занятые с очень низкими зарплатами проживают в домохозяйствах всех децильных групп: примерно четвертая их часть находится в самых низкодоходных домохозяйствах, а остальные 75% «размазаны» по остальным группам, включая высокодоходные», — объясняет она.

В условиях кадрового голода будет падать число позиций с зарплатой на уровне МРОТ, особенно в крупных городах, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В целом же побороть бедность нельзя, так как это относительный показатель, напоминает он.

Стоит ли привязывать МРОТ к медианной зарплате

Уровень МРОТ в России занижен, из-за чего он не выполняет свою функцию, категоричен Сафонов. «У нас МРОТ, по Конституции, должен быть не ниже прожиточного минимума. Но при этом, например, после того как исчисляется 13% подоходного налога, автоматически этот МРОТ, реальные доходы, оказываются ниже прожиточного минимума», — замечает эксперт. По его мнению, минимальное значение оплаты труда должно включать в себя коэффициент иждивенческой нагрузки в размере 1,63 по отношению к прожиточному минимуму (то есть надбавку за наличие в семье работника детей или пенсионеров).

В 2019 году профсоюзы и правительство собирались обсудить освобождение от НДФЛ зарплат, находящихся в пределах МРОТ, министр финансов Антон Силуанов в 2020 году говорил, что власти решили пойти по другому пути — адресной финансовой поддержки.

В развитых странах МРОТ обычно составляет от 35 до 60% медианной заработной платы, отмечает Хейфец из ЦСР. Такой диапазон способен обеспечить адекватный потребительский спрос, защиту трудовых прав граждан, а также сокращение уровня бедности в стране без роста безработицы, полагает она.

У привязки размера МРОТ к медианной зарплате есть недостаток, считает Сафонов. «В условиях кризиса доходы бедных слоев падают быстрее, чем средние доходы. Как только наступает кризис, доходы не растут, равно как и медианные доходы, они даже могут сокращаться. Соответственно, идет вниз и значение МРОТ», — предупреждает он. Поэтому подобный относительный показатель эффективен только при условии, что экономика устойчива, темпы инфляции незначительны, серьезных сдвижек в соотношений средней заработной платы, медианной заработной платы нет, считает он.

Каким будет МРОТ в 2025 году

Прогнозировать медианную заработную плату достаточно сложно, говорит Сафонов. Если учесть, что зарплаты в среднем выросли на 10% с начала года и экстраполировать этот темп роста на будущее, можно предположить, что медианная зарплата в 2024 году вырастет до 50–51 тыс. руб., оценивает он. Таким образом, МРОТ в 2025-м может составить чуть более 24 тыс. руб.

Медианная зарплата, которую Росстат впервые рассчитал в 2021 году по новой методике для целей определения МРОТ, выросла с 30,5 тыс. руб. в 2019 году до 40,4 тыс. в 2022 году (то есть на 32,5% за период, или на 9,7% в среднем за год).

Дополнительные 6 п.п. для определения МРОТ (48% вместо 42%) относительно медианы — это порядка 5 тыс. в рублях 2025 года, оценивает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Прирост МРОТ составит порядка 20% к уровню 2024 года в зависимости от уровня инфляции, считает Табах из «Эксперт РА». По его расчетам, показатель увеличится до 23 тыс. руб. Впрочем, конкретно сейчас в России МРОТ не имеет большого значения, поскольку почти везде равновесный уровень минимальной зарплаты уже выше, заключает эксперт.