Бесплатные переводы до ₽30 млн: зачем вводятся и к чему могут привести

Весной 2024 года россиянам станут доступны бесплатные переводы самим себе в разных банках до 30 млн руб. в месяц. Это позволит проще переводить зарплату и сбережения и может отразиться на ставках по вкладам, говорят эксперты

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Власти резко увеличивают лимит на бесплатные переводы между своими счетами в разных банках: если раньше они ограничивались суммой 100 тыс. руб. в месяц (как и для переводов другим людям) и действовали только в Системе быстрых платежей (СБП), то теперь предельная сумма вырастет в 300 раз, до 30 млн руб. Перевести эти деньги можно будет не только по номеру телефона, но и по номеру счета.

Госдума уже одобрила документ во всех трех чтениях, его поддержали правовое управление и комитет по бюджету и финансовым рынкам Совфеда. После рассмотрения верхней палатой парламента закон должен подписать президент, а в силу он вступит через девять месяцев.

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Что меняется

Клиенты российских банков смогут переводить без комиссии до 30 млн руб. в месяц между своими счетами в разных кредитных организациях.

Бесплатные лимиты будут работать при переводе по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП), по номеру счета через мобильные приложения банков, а также в личном кабинете на сайте банка. Банкам запрещено ограничивать размер или количество таких операций.

Требование об отмене комиссий не распространяется на операции в банковских отделениях или на переводы по номеру карты.

Новое правило устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там добавляется, что банки устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом.

Чему помогут бесплатные переводы

Новая мера упростит перевод зарплаты в другой банк без комиссий. ЦБ несколько лет критиковал «зарплатное рабство» — практику, когда сотрудник компании фактически заперт в зарплатном банке: вывести деньги он мог либо с комиссией, либо через снятие наличных. В то же время для банков и самих компаний этот формат выгоден: за обеспечение банка новыми клиентами бизнес получает преференции, например пакет услуг с низкими комиссиями по обслуживанию юрлиц.

Впрочем, Система быстрых платежей с месячным бесплатным лимитом 100 тыс. руб. уже сократила актуальность этой проблемы. Средняя зарплата в России в мае 2023 года составила 72,9 тыс. руб., показывают данные Росстата, медианная — 54,9 тыс. руб., по данным «Сбериндекса». «Текущие лимиты в основном покрывают потребности по переводу зарплаты между банками, но их не хватает для перевода более крупных накоплений», — поясняет руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. Проблема «зарплатного рабства» остро не стоит, считает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Однако в России есть немало регионов со средней зарплатой, не укладывающейся в лимиты СБП. В Москве по итогам прошлого года она составила 125,6 тыс. руб. (данные Росстата), в Ненецком автономном округе — 106,9 тыс. руб., в Ямало-Ненецком — 131,5 тыс. руб., в Магаданской области — 121,5 тыс. руб., в Сахалинской области — 102,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 140,6 тыс. руб.

Закон также позволит переводить крупные суммы, полученные от продажи имущества, в том числе недвижимости, обращал внимание глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кроме того, станет проще переносить накопления. Клиентам станут доступнее специальные предложения от других банков, в том числе повышенные ставки по депозитам (перейти к ним можно будет без потери денег), отмечает Кривошея.

«Если у кого-то возникают проблемы с осуществлением переводов такого объема, то они могут быть прежде всего связаны с крупными поступлениями или долгосрочными накоплениями, при которых банк часто выбирается по критериям, не зависящим от того, является банк зарплатным или нет», — указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, напоминая, что почти 97% всех вкладов — это вклады до 1 млн руб.

Как мера повлияет на вклады и зарплатные проекты

Зарплатные проекты банков станут еще более нацеленными на удержание клиентов, снизятся тарифы на обслуживание, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Зарплатные проекты останутся привлекательными для работодателей, но доходность этого бизнеса для банков может сократиться, в том числе и из-за необходимости стимулировать пользователей выбирать свой банк. Это может повысить качество обслуживания клиентов и стимулировать конкуренцию, в том числе и по зарплатным картам», — рассуждает Кривошея.

Повышенный лимит бесплатных переводов также усилит конкуренцию между кредитными организациями, стимулируя рост процентов по накопительным продуктам, добавляет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: если депозитные ставки банка будут ниже рыночных, то риск массового оттока средств вырастет. Пивень, однако, не ждет от банков более выгодных условий по накопительным продуктам в связи с этими мерами. Они не станут жертвовать маржой, полагает он.