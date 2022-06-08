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Пошлину для операторов связи предложили поднять более чем в 130 раз

Минцифры предложило ряд поправок в законодательство, касающихся работы операторов связи. В частности, для них могут ввести оборотный штраф до 0,05% от годовой выручки, если они не установят системы оперативно-разыскных мероприятий
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минцифры предложило увеличить размер госпошлины для операторов на ряд лицензий по услугам связи с 7,5 тыс. до 1 млн руб., а также ввести для них оборотный штраф за отсутствие систем оперативно-разыскных мероприятий в размере до 0,05% от годовой выручки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всего речь идет о трех пакетах поправок. В первом Минцифры предложило увеличить размер госпошлины в 133 раза — с 7,5 тыс. до 1 млн руб. на девять видов лицензий по услугам связи. «Стоимость лицензии станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг», — заявили в ведомстве. В нем пояснили, что из-за нынешнего небольшого размера госпошлины недобросовестные операторы, когда Роскомнадзор выявляет нарушение, не оплачивают штраф, а заявляют о прекращении лицензии и «с легкостью получают новые». Мера коснется только новых операторов. Уже имеющие лицензии будут продлевать их на прежних условиях — за 750 руб. Действует лицензия до пяти лет.

Второе предложение Минцифры — ввести оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) в размере от 0,01 до 0,05% годовой выручки, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб. В ведомстве также обсуждают возможность в первый раз ограничиться предупреждением.

СОРМ — это системы, которые операторы связи должны устанавливать на своих сетях связи в соответствии с требованиями ФСБ. СОРМ позволяет ФСБ и другим спецслужбам получить доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным абонентов связи и пользователей интернета.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора связи, но небольшие операторы экономят и уклоняются от внедрения СОРМ. Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может», — заявили в ведомстве.

В третьих, Минцифры предложило обязать операторов согласовывать с ФСБ схему построения сети перед тем, как получить лицензию на оказание услуг связи. Эта мера позволит ФСБ «начать работу с операторами связи по внедрению СОРМ еще на этапе получения лицензии, а не постфактум, как это происходит сейчас», отметили в нем. «То есть все новые операторы связи будут выходить на рынок уже с установленной СОРМ. И при продлении лицензии у операторов связи тоже будут эти системы», — пояснили в министерстве.

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По словам Дмитрия Галушко, главы юридической компании «Ордерком», которая сотрудничает с рядом малых и средних операторов связи, предлагаемое Минцифры повышение пошлин для получения лицензии и штрафов за отсутствие СОРМ будут неподъемными для небольших компаний. «Это уничтожит малый бизнес, будет тормозить появление стартапов, которые могли бы дать свежую энергию крупным операторам. Конкуренции станет меньше, что может привести к повышению тарифов на связь», — указал он. Необходимость согласовывать с ФСБ установку СОРМ, по его мнению, приведет к тому, что бизнес уйдет в серую зону.

В конце марта правительство в качестве меры поддержки в условиях санкций отменило требование к операторам связи хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов, которое ввел «закон Яровой». Как пояснили в пресс-службе правительства, такая мера позволит снизить расходы компаний на системы хранения трафика. Кроме того, для операторов связи приостановили на год требование ежегодно увеличивать на 15% цифровые емкости для хранения накопленной информации. Такое решение власти уже принимали во время пандемии коронавируса.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Балашова Анна Балашова
Минцифры операторы связи пошлины штрафы
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