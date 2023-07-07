Туроператоры заявили о невозможности запустить электронные путевки в срок

Представители туротрасли считают, что система «Электронная путевка» не функционирует должным образом, хотя за невнесение данных или их некорректность туроператорам грозит ответственность

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Туроператоры просят отложить вступление в силу требований по предоставлению сведений в систему электронных путевок для выездного туризма. Об этом говорится в письме Российского союза туриндустрии (РСТ), направленном замглавы Минэкономразвития Дмитрию Вахрухову, сообщили РБК в пресс-службе РСТ.

«С учетом срока вступления в силу ответственности за нарушения в области заполнения системы электронных путевок в сфере выездного туризма — 1 сентября 2023 года, а также остающихся неразрешенных проблемных вопросов самой системы и ее нормативного регулирования полагаем целесообразным отложить вступление в силу закона по аналогии с внутренним и въездным туризмом — до 1 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

В РСТ указали, что сейчас система не функционирует должным образом, а туроператорам нужно не менее трех месяцев, чтобы протестировать ее. При этом с 1 сентября в силу вступит и ответственность за непредоставление данных. Таким образом, у отрасли нет времени, необходимого для «безболезненного тестирования и сонастройки», отметил президент союза Илья Уманский.

Среди формулировок закона, которые требуют уточнения, в РСТ, в частности, назвали пункт о необходимости сведений о реализации турпродукта не позднее чем за 24 часа до оказания услуги. Это предполагает, что за продажу горящего тура день в день туроператору будет грозить ответственность, отметили в союзе. Отрасль также выступает за оптимизацию интерфейса и функционала системы.

Закон, обязывающий туроператоров передавать в информационную систему «Электронная путевка» сведения о проданных турах, включая данные туристов и информацию об их путешествии (даты поездки, страну, номер билета и т.д.), президент Владимир Путин подписал в мае 2022 года. Без предоставления данных туроператоры не смогут осуществлять деятельность. В августе РСТ просил перенести сроки запуска системы, которая должна была стать обязательной с 1 сентября 2022 года как минимум на полгода из-за сложной ситуации на туристическом рынке, необходимости заблаговременно подключить большинство операторов и принять подзаконные акты.

В мае 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому обязательное внесение сведений в систему перенесли для туроператоров по внутреннему и въездному туризму на 1 сентября 2024 года. При этом для туроператоров по выездному туризму был оставлен прежний срок — 1 сентября 2023 года.

Систему «Электронная путевка» Ростуризм, который был упразднен в октябре, начал создавать еще в 2015 году. Она должна была стать новым механизмом контроля за отраслью и защитить интересы туристов. Одной из проблем было то, что операторы выездного туризма зачастую занижали количество отправленных на отдых туристов и цену путевок, экономя таким образом на отчислениях в фонды, из средств которых туристам выплачивали компенсации и вывозили с отдыха в случае краха турфирмы. Но запуск «Электронной путевки» неоднократно переносился и пока так и не состоялся.