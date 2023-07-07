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Туроператоры заявили о невозможности запустить электронные путевки в срок

РСТ: исполнение требований по «Электронной путевке» невозможно, ее нужно отложить
Представители туротрасли считают, что система «Электронная путевка» не функционирует должным образом, хотя за невнесение данных или их некорректность туроператорам грозит ответственность
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Туроператоры просят отложить вступление в силу требований по предоставлению сведений в систему электронных путевок для выездного туризма. Об этом говорится в письме Российского союза туриндустрии (РСТ), направленном замглавы Минэкономразвития Дмитрию Вахрухову, сообщили РБК в пресс-службе РСТ.

«С учетом срока вступления в силу ответственности за нарушения в области заполнения системы электронных путевок в сфере выездного туризма — 1 сентября 2023 года, а также остающихся неразрешенных проблемных вопросов самой системы и ее нормативного регулирования полагаем целесообразным отложить вступление в силу закона по аналогии с внутренним и въездным туризмом — до 1 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

В РСТ указали, что сейчас система не функционирует должным образом, а туроператорам нужно не менее трех месяцев, чтобы протестировать ее. При этом с 1 сентября в силу вступит и ответственность за непредоставление данных. Таким образом, у отрасли нет времени, необходимого для «безболезненного тестирования и сонастройки», отметил президент союза Илья Уманский.

Среди формулировок закона, которые требуют уточнения, в РСТ, в частности, назвали пункт о необходимости сведений о реализации турпродукта не позднее чем за 24 часа до оказания услуги. Это предполагает, что за продажу горящего тура день в день туроператору будет грозить ответственность, отметили в союзе. Отрасль также выступает за оптимизацию интерфейса и функционала системы.

Закон, обязывающий туроператоров передавать в информационную систему «Электронная путевка» сведения о проданных турах, включая данные туристов и информацию об их путешествии (даты поездки, страну, номер билета и т.д.), президент Владимир Путин подписал в мае 2022 года. Без предоставления данных туроператоры не смогут осуществлять деятельность. В августе РСТ просил перенести сроки запуска системы, которая должна была стать обязательной с 1 сентября 2022 года как минимум на полгода из-за сложной ситуации на туристическом рынке, необходимости заблаговременно подключить большинство операторов и принять подзаконные акты.

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В мае 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому обязательное внесение сведений в систему перенесли для туроператоров по внутреннему и въездному туризму на 1 сентября 2024 года. При этом для туроператоров по выездному туризму был оставлен прежний срок — 1 сентября 2023 года.

Систему «Электронная путевка» Ростуризм, который был упразднен в октябре, начал создавать еще в 2015 году. Она должна была стать новым механизмом контроля за отраслью и защитить интересы туристов. Одной из проблем было то, что операторы выездного туризма зачастую занижали количество отправленных на отдых туристов и цену путевок, экономя таким образом на отчислениях в фонды, из средств которых туристам выплачивали компенсации и вывозили с отдыха в случае краха турфирмы. Но запуск «Электронной путевки» неоднократно переносился и пока так и не состоялся.

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Анна Захарова, Юлия Волкова Юлия Волкова
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