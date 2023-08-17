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Путин поручил платить детские пособия независимо от роста доходов

Путин поручил платить пособия на рождение и воспитание детей независимо от роста доходов
Сюжет
ПМЭФ-2023
Пособия за рождение и воспитание ребенка будут выплачиваться даже при росте доходов, такое поручение дал Путин. Он обосновал это решение фразой «работать должно быть выгодно». По данным Росстата, треть россиян зависят от соцвыплат
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Ежемесячное пособие на детей должно выплачиваться даже при условии улучшения материального состояния семьи, такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», — поручил президент.

Путин также распорядился внести изменения в правовые акты, согласно которым будет сохранено право на ежемесячное пособие родителей, попечителей, усыновителей и опекунов, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, если такие получатели имеют частичную занятость.

Эти указания поручено выполнять до 1 октября.

В России действуют такие меры поддержки семей с детьми как:

  • материнский капитал (в 2022 году на первого ребенка он составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693 тыс. руб.);
  • единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20,4 тыс. руб.;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7,6 тыс. руб.;
  • пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет;
  • выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.
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С предложением не прекращать выплаты после роста дохода семьи Путин выступил в июне. Он пояснил, что господдержка должна служить «подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой». Если социальные выплаты прекращаются при увеличении дохода, значит у человека не будет стимулов искать новую, более высокооплачиваемую работу, продолжил Путин и подчеркнул: «Работать должно быть выгодно».

Треть россиян (42,7 млн) зависимы от государственных выплат, для них пособия от государства являются источником доходов, следовало из статистики Росстата на начало года. Кроме того, значительная часть россиян являются иждивенцами, выяснила статслужба. На обеспечении у других лиц, по подсчетам ведомства, находится каждый четвертый россиянин (25%, или 32,5 млн человек). Основную часть из них насчитывают граждане в возрасте до 19 лет (около 78% численности). О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения).

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Владимир Путин

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