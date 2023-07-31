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Путин установил ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

Путин установил НДФЛ в 13–15% для сотрудников российских компаний, работающих за рубежом
Уехавшие за рубеж россияне, которые работают на российские компании, будут платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ в 13-15% для работающих удаленно на российские организации в России и за границей сотрудников. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ставка НДФЛ для данной категории устанавливается в размере 13%, а в случае если доходы превышают 5 млн руб. в год — 15% независимо от статуса налогового резидентства.

В отношении доходов сотрудников, работающих в штате российских компаний, нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025-го.

Для уплаты налога нужно соблюдение одного из условий: получатель — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или средства поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России. Резидентство утрачивается при нахождении за пределами России более 183 дней за год.

Правительство начало разрабатывать поправки, которые регулируют и унифицируют налогообложение уехавших работников, еще прошлым летом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживал идею поднять налоги для уехавших россиян. По его словам, это «справедливо», а те, «кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулись».

В апреле в Госдуму вносили вариант законопроекта, согласно которому для фрилансеров, уехавших за границу, но работающих оттуда на российские компании по договорам ГПХ и перешедших в статус нерезидента, вводился НДФЛ 30%. Работающих по трудовому договору нововведение не коснулось бы.

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Тем не менее проект отозвали. В Минфине объяснили, что российские власти опасались, что бюджет мог потерять и налоговые поступления, и страховые взносы.

«Если вводить 30-процентную ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. Соответственно, мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы», — объяснил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМЭФ в июне.

Окончательную версию законопроекта правительство России внесло 31 мая. Согласно документу, если гражданин утратил налоговое резидентство в России, с него будут взимать НДФЛ 13–15%.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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