Электронные повестки в военкомат и ограничения для уклонистов. Главное

В России создадут единый реестр военнообязанных граждан, повестки будут рассылать в том числе через «Госуслуги», уклонистам от службы закроют выезд за границу. Как предполагается изменить систему призыва — в материале РБК

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Госдуму 10 апреля были внесены поправки, меняющие правила оповещения призывников, а также устанавливающие новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию. Нижняя палата парламента рассмотрит предложенные изменения 11 апреля. Как пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, этими изменениями «Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году».

Предложенные изменения будут касаться всех военнообязанных, а не только тех, кто может быть призван на военную службу.

РБК собрал основные предложения депутатов.

Оповещение военнообязанных

Вводятся новые способы рассылки повесток — заказными письмами, а также электронным способом через портал «Госуслуги» и вручение через МФЦ. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете.

При этом старые способы — вручение уведомления в руки и через работодателя — сохраняются. Юридическая сила у повесток, переданных призывнику разными способами, будет одинаковой.

Конкретный механизм рассылки повесток новыми способами будет утвержден постановлением правительства.

Картаполов также пояснил РБК, что повестка одному человеку может направляться разными способами, то есть дублироваться. Если учетной записи на «Госуслугах» у него нет, то ее пришлют традиционным способом.

Кроме того, дистанционно можно будет встать на учет в военном комиссариате, сняться с учета и внести изменения в личные данные. Для прохождения медкомиссии и профессионального отбора нужно будет приходить в военкомат лично.

«Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок, [а также] необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — уточнял глава думского комитета по обороне.

Меры воздействия на уклонистов

Для уклонистов будет предусмотрен ряд «обеспечительных мер». Уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь, пояснил Картаполов.

Согласно предложенным изменениям в законодательстве, не явившийся по повестке россиянин будет обязан самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Если он этого не сделает, его уведомят о том, что в отношении него вводится ограничение на выезд за границу. Если он не явится и через 20 дней после этого, то будут введены дополнительные ограничения. Среди них — лишение военнообязанного возможности управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и так далее.

Регионы также получат полномочия по введению дополнительных ограничений для «злостных уклонистов» от воинской службы по своему усмотрению.

«Служба в рядах вооруженных сил — это не только священный долг, но и почетная конституционная обязанность. Поэтому те, кто этот долг отдает и обязанность исполняет, не могут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняется», — сказал Картаполов.

При этом призывник может обжаловать введенные против него меры, если он считает, что не мог явиться в военный комиссариат по объективным причинам. Сделать это можно будет через «Госуслуги» в течение пяти дней после получения уведомления о вводимых ограничениях.

Создание реестра военнообязанных

Будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Это сделает систему воинского учета «прозрачной, а сведения — актуальными», пояснил Картаполов.

В нем будут содержаться личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация о гражданах будет попадать в реестр автоматически со смежных государственных ресурсов.

Подготовка военнообязанных

Главы регионов получат возможность оказывать помощь военнослужащим и членам их семей. Кроме того, они смогут организовывать мероприятия по подготовке военнообязанных (не только призывников) по военно-учетным специальностям. Это поможет лучше подготовить молодых людей к службе в армии.

«Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованию времени и возможностям нашей современной цифровой системы и их внедрение существенным образом повысит эффективность воинского учета и, как следствие, боевые возможности наших вооруженных сил», — заключил Картаполов.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его подписания президентом.