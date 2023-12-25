Путин установил срок содержания выдворяемых иностранцев в спецучреждениях

Выдворяемых иностранцев будут содержать в спецучреждениях не более 90 дней

Судья может продлить срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в спецучреждениях не более чем на 90 суток. Закон также разрешает заменить выдворение штрафом и обязательными работами

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых из России, смогут содержать в специальных учреждениях не более 90 дней с момента вынесения постановления о выдворении. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Судья может продлить этот срок не более чем на 90 суток по ходатайству судебного пристава-исполнителя или уполномоченного должностного лица. При этом общий срок нахождения иностранцев в спецучреждениях не должен превышать двух лет.

Решение можно обжаловать, также иностранцы могут попросить суд проверить законность и обоснованность содержания в спецучреждении.

Ранее законопроект одобрили Госдума и Совфед. Согласно документу, если суд сочтет выдворение чрезмерной мерой, человеку могут назначить штраф в размере от 40 до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов. Это касается и ситуаций, если ни одно государство не будет готово принять человека без гражданства. Заменить выдворение штрафом нельзя, если человека сочли виновным в нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году во исполнение постановления Конституционного суда, который обязал закрепить миграционный статус лиц без гражданства и обеспечить судебный контроль за сроками содержания в специальных учреждениях людей, которые подлежат выдворению. В декабре того же года проект приняли в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении состоялось только шесть лет спустя.