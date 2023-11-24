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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Финансы ,  
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ЦБ в четвертый раз за год ужесточил правила выдачи потребкредитов

ЦБ повысил требования при выдаче кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой
С 1 января 2024 года для банков начнут действовать новые ограничения по кредитованию клиентов со средней и высокой долговой нагрузкой. Самые жесткие условия затрагивают сегмент кредитных карт
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

ЦБ вновь ужесточил требования для банков по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт: с 1 января 2024-го для участников рынка начнут действовать новые значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам, следует из сообщения регулятора.

Допустимая доля потребкредитов, которые банки смогут предоставлять клиентам с относительно высоким показателем долговой нагрузки (ПДН от 50 до 80%), снижена с текущих 30 до 25% от квартального объема выдач. Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сокращается с 20 до 10% выдач.

МПЛ, или прямые количественные ограничения, на выдачи кредитов с определенными характеристиками действуют в России с 2023 года. Изначально требования распространялись только на ссуды слишком закредитованным заемщикам (ПДН выше 80%), то есть тем, кто отдает на платежи банкам и МФО свыше 80% своего официального среднемесячного дохода.

Россиян с тремя и более кредитами стало больше на 2,2 млн человек
Финансы
Фото:Денис Абрамов / ТАСС

ЦБ ужесточал требования в сегменте необеспеченного кредитования уже трижды. С 1 сентября для кредиторов установлены новые надбавки по ссудам в зависимости от полной стоимости кредита и ПДН. А с 1 июля и 1 октября вводились новые значения по МПЛ, причем для четвертого квартала появился дополнительный лимит для кредитов заемщикам с ПДН от 50 до 80%. Регулятор объяснял это тем, что кредиторы, адаптируясь к новым условиям, активизировали работу с заемщиками со средней долговой нагрузкой. По оценкам ЦБ, в третьем квартале 2023 года доля кредитов с ПДН от 80% в выдачах банков составила 25% против 36% в конце 2022 года, когда МПЛ еще не действовали. При этом доля кредитов с ПДН в диапазоне 50–80% выросла с 27 до 33% от объема выдач, поэтому регулятор решил усилить ограничения именно в этом сегменте.

Хотя на фоне роста ключевой ставки кредитование в России замедлилось в октябре, эта динамика наблюдается не у всех, указывает ЦБ. «Наибольшие темпы роста отмечаются у банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на этот продукт МПЛ действуют с лагом. В этом сегменте значительная часть средств (82%) предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ», — говорится в комментарии регулятора. Так Банк России объяснил более серьезное ужесточение лимитов на будущий квартал именно для сегмента кредитных карт.

Выдачи потребкредитов в России обвалились после роста ставок
Финансы
Фото:Макс Ветров / РИА Новости

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На 1 ноября 2023 года портфель необеспеченных ссуд российских банков достиг 13,7 трлн руб., следует из данных ЦБ. (.pdf) За октябрь физлица получили 3,04 млн кредитов наличными на 537,4 млрд руб., оценивали аналитики Frank RG. По сравнению с сентябрем объем выдач сократился на 9%, а месяцем ранее спад составил 20%.

Меры ЦБ по охлаждению потребкредитования отразились не только на выдачах, но и на риск-политике банков, писал РБК: в октябре был зафиксирован резкий рост отказов клиентам в новых займах.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Банк России потребкредиты регулирование потребительские кредиты

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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