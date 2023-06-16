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«Где родился — там и пригодился»: главные заявления Путина на ПМЭФ-2023
Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 подвел экономические итоги года, оценил украинское контрнаступление и упомянул «уродливую неоколониальную систему». Главные заявления — в материале РБК
Владимир Путин
Об итогах года для экономики и нефтяной игле
- «Второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса, когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала».
- Рост ненефтегазовых доходов составил в январе-мае 9,1%, что «заметно выше прогнозов». «Мы всегда говорили, когда же мы слезем с нефтегазовой иглы. Ну вот постепенно эта тенденция набирает обороты».
- «Сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или, как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружения. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом это себя оправдывает, в том числе, и с экономической точки зрения».
- «Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан, и если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%».
Росстат в мае сообщил, что в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян. Доля малоимущих опустилась ниже 10% населения впервые в истории Российской Федерации. Граница бедности за 2022 год составила 13 545 руб.
- Путин назвал одним из важнейших принципов курс на открытость экономики. «Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции».
Об ушедших компаниях
- «Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. К сожалению, они не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит. Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка и из нашей экономики».
- «В ходе общения с представителями бизнеса все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад. <…> Если иностранные производители захотят вернуться, мы двери ни для кого не закрываем. Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем. Те, кто у нас остался, работает и собирается работать мы считаем отечественными производителями и будем к ним относиться также, как к своим».
О мировой экономике и «неоколониальной системе»
- «С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы и сейчас продолжают расти дальше. И это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование».
- «Конечно, на этих рынках у России есть не только партнеры и друзья, есть и недоброжелатели, прямо так скажем. Они привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии, в том числе политической, и просто не хотят, чтобы другие страны мира имели альтернативу их самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам. Таким участникам рынка не нужны конкуренты, поэтому они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития — как сейчас говорят, отменить их. Однако подобные попытки приводят лишь к тому, что западные страны отменяют лишь собственную деловую репутацию».
- «Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчетов с Китаем — в рублях и юанях. Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами, в приоритете — ближайшие соседи и страны БРИКС, ШОС».
О возвращении активов в страну
- «У нашего народа есть меткая поговорка: где родился — там и пригодился. <...> Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тем случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо не предусмотрен в их законодательстве».
Об украинском контрнаступлении и Зеленском
- Украина в контрнаступлении использует стратегические резервы, ни на одном из участков не достигли своих целей, потери у них большие. «Бой идет в данный момент времени», — сказал Путин. «У Вооруженный сил Украины шансов здесь нет», — заверил он.
- «Что касается демилитаризации. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, это извне привезено. Но так долго не навоюешь».
- Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа».
- «Бандера и его подручные, это те, кто сегодня являются героями Украины. Это те, кого сегодня украинские власти защищают. Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая сторона в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем». «У нас есть полное право считать, что поставленная задача денацификации на Украине является одной из ключевых».
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