Власти представили законопроект о добровольных сбережениях

Минфин и ЦБ финализировали законопроект о долгосрочных сбережениях. О том, сколько лет государство будет софинансировать накопления, когда их можно будет изъять досрочно без потери дохода, и других нововведениях — в материале РБК

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Минфин и ЦБ направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» есть в распоряжении РБК; в понедельник, 24 апреля, его планируется рассмотреть на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил федеральный чиновник. Поправки предлагается внести во множество законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов и т.д. РБК направил запросы в Минфин и Банк России.

Законопроект финализирует работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Как отмечает источник РБК, близкий к разработке законопроекта, целью документа является не только формирование дополнительного дохода россиян на будущее, но и создание финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций. Поручение запустить такую программу с апреля 2023 года ранее давал президент Владимир Путин.

Вместе с экспертами РБК разбирался, как будет устроена новая программа долгосрочных сбережений и сколько участников она может охватить.

Ограничения по софинансированию

Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданином самостоятельно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений (новые поступления в систему заморожены с 2014 года). Кроме того, производить взносы может и работодатель. На фоне снижения востребованности финансовых вложений у россиян для участников программы долгосрочных сбережений предлагается ряд дополнительных стимулов, следует из законопроекта. Среди них, например, возможность получить налоговый вычет в размере до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб., а также софинансирование отчислений со стороны государства (в законопроекте такая поддержка называется дополнительным стимулирующим взносом). Как ранее писал РБК, каждый участник сможет получить в виде софинансирования не более 36 тыс. руб. в год, при этом коэффициент софинансирования будет различаться в зависимости от размера дохода гражданина.

Срок софинансирования и круг участников программы, которым эта опция будет доступна, планируется ограничить, следует из законопроекта. «Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений осуществляется в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом уплаты физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений», — говорится в документе. Таким образом, максимальный размер доплаты от государства составит 108 тыс. руб.

Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия, уточнил собеседник РБК, знакомый с проектом. Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в размере 2 тыс. руб.

Согласно рабочим материалам Минфина и ЦБ от 2023 года (есть в распоряжении РБК), в процессе подготовки законопроекта также рассматривалась возможность софинансирования накоплений в течение 15 лет. Именно 15 лет является минимальным сроком заключения договора о долгосрочных сбережениях, следует из законопроекта. Впрочем, в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами (старые границы пенсионного возраста) выплаты можно начать получать раньше, до истечения 15-летнего срока, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев, и это есть в законопроекте. В теории право на получение периодических выплат может возникнуть самое раннее по достижении 33 лет, если гражданин начнет копить на это в 18.

Базовые условия программы Участие в программе долгосрочных сбережений добровольное. Начинать откладывать можно в любом возрасте (с 18 лет), в том числе в пользу третьего лица (например, ребенка). Для этого необходимо заключить договор с НПФ. Стартовый взнос определяется гражданином самостоятельно, его сумма не ограничена, а периодичность пополнения счета, как и выплат, определяется договором. При этом гражданин имеет право заключить неограниченное количество договоров долгосрочных сбережений. Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 млн руб. В рамках программы доступны два типа выплат: пожизненные и срочные. Срочные выплаты назначаются на срок не менее десяти лет. Размер всех выплат рассчитывается путем деления накоплений на коэффициент ожидаемого периода выплат. В случае с пожизненными выплатами этот коэффициент устанавливается пенсионным фондом на основе данных об ожидаемой продолжительности жизни. Если размер одной пожизненной выплаты составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера, все накопления выплачиваются участнику программы единовременно.

Правила изъятия и наследования накоплений

Согласно законопроекту, вложенные личные средства до наступления основания для выплаты можно забрать в любое время в размере, определяемом договором (в том числе с учетом возможных пеней). Однако средства «старой» накопительной пенсии, переведенные в программу, а также средства софинансирования государства и инвестиционный доход по указанным средствам забрать не получится.

Доход от инвестирования средств по программе не облагается налогом на доходы физических лиц. Однако при досрочном расторжении договора долгосрочных сбережений в случае получения налогового вычета гражданин также обязан вернуть его сумму в полном объеме.

В то же время законопроект предусматривает ряд исключений, которые дают участникам программы право забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода. Это возможно при наступлении «особых жизненных ситуаций», а именно:

оплата дорогостоящего лечения участника программы, его супруга (супруги), родителей и детей (в том числе усыновленных). Конкретные виды медицинской помощи определены правительственным перечнем, к ним относятся, например, ортопедическое лечение, лечение бесплодия, паллиативная помощь;

получение высшего образования ребенком.

При этом правительство вправе установить требования к порядку определения максимального размера изымаемой суммы, а также состав документов, подтверждающих возникновение «особой жизненной ситуации», говорится в законопроекте.

Документ определяет и правила наследования сформированных сбережений. В случае если смерть участника программы наступила до назначения выплат, правопреемникам выплачивается вся сумма сделанных накоплений. Если смерть наступила после назначения срочных выплат, наследники имеют право на сумму накоплений за вычетом уже произведенных отчислений. Однако если смерть наступила после назначения пожизненных выплат, право наследования накоплений не возникает.

Невозможность унаследовать пожизненные выплаты — стандартная мировая практика, поясняет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Это необходимо, для того чтобы негосударственные пенсионные фонды могли выполнять свои обязательства по выплате пожизненной ренты для всех выбравших этот формат вне зависимости от того, прожил человек больше, чем прогнозировалось фондом, или меньше. Они перераспределяют средства от одних к другим, указывает эксперт.

В то же время перечень особых ситуаций целесообразно было бы дополнить банкротством гражданина, считает Сафонов. Это соответствует западным практикам и целям внедрения новой системы.

Вознаграждение НПФ и правила перехода

Операторами программы долгосрочных сбережений выступят негосударственные пенсионные фонды. Они будут инвестировать вложения граждан в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги с целью приумножения сбережений. В случае если результат размещения средств будет отрицательным, фонд будет обязан возместить клиентам понесенные потери. При этом гражданин может заключить договоры с несколькими операторами, диверсифицируя риски, или перевести накопления в другой фонд (такая опция доступна не чаще одного раза в пять лет).

Негосударственные пенсионные фонды будут получать вознаграждение за работу. Как следует из законопроекта, постоянное вознаграждение составит 0,6% средней совокупной стоимости средств. Переменное вознаграждение определено величиной до 15% дохода от инвестирования сбережений граждан.

По итогам 2022 года НПФ показали положительную номинальную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам — на уровне 5,1 и 5,4%, следует из данных ЦБ. Однако инфляция в 2022 году достигла 11,94%. В 2021 году фондам также не удалось переиграть инфляцию. В 2019–2020 годах доходность пенсионных фондов опережала инфляцию.

Аудитория программы

Развитие инструментов долгосрочных сбережений населения — важная задача, однако в нынешних условиях они будут плохо работать, считает директор ИНП РАН Александр Широв. «Общий уровень доходов [граждан] достаточно низкий. Даже при средней зарплате 64 тыс. руб. по итогам 2022 года понятно, что ресурсы на такого рода накопления есть у ограниченного круга людей — не более 2 млн человек», — оценивает он.

В результате, несмотря на то что программа долгосрочных сбережений оценивается властями как источник длинных денег для экономики, «значимого макроэкономического эффекта» от нее сразу не будет, полагает Широв.

Если программа будет запущена в 2024 году, к 2030-му ее участниками могут стать до 15 млн россиян, оценивал ранее старший вице-президент «Сбера» Руслан Вестеровский. Активы под управлением, по его прогнозу, могут достичь 4 трлн руб.

Оценки «Сбера» сильно завышены, считает Сафонов. По его мнению, в условиях неустойчивой экономики и высокой инфляции нет оснований считать, что программа получит настолько большую популярность.

Министр финансов Антон Силуанов приводил в апреле 2023 года пример: если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тыс. руб. в месяц, или около миллиона в год, то получит доплату от государства в размере 36 тыс. руб. плюс налоговый вычет на 12 тыс. руб. «Итого под 50 тыс. руб. Это прямая выгода и отличие от простого вложения денег [на депозит] в банк», — заключал министр.