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Общество ,  
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Путин дал участникам спецоперации право на приоритет в трудоустройстве

Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве для участников спецоперации
Согласно утвержденным президентом поправкам, участники спецоперации и члены их семей получат от государства приоритет при трудоустройстве. Компании, трудоустраивающие их, смогут получить статус социальных предприятий
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации». В законом, в частности, говорится, что государство будет содействовать участникам СВО и членам их семей право в приоритетном трудоустройстве. Документ размещен на портале публикации правовых актов.

Часть 11 пункта 3 статьи 28 («Виды мер государственной поддержки в сфере занятости населения») в новой редакции гласит: «Содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту <...> либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о пребывании в добровольческом формировании <...> а также граждан, относящихся к членам их семей».

Подписанный президентом документ закрепляет определения таких понятий, как «граждане, впервые ищущие работу», «граждане, находящиеся под риском увольнения», «безработные граждане», также устанавливаются основания признания граждан безработными.

Для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса «Работа в России» (оператором системы станет Роструд). В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.

Также фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице. Размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице — 12 792 руб., в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице — 5 000 руб. Минимальная величина пособия составит 1 500 руб. Пособие индексируется один раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Помимо этого, президент сегодня внес изменения в ст. 24 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства». Поправки предполагают, что трудоустроившие демобилизовавшихся участников специальной военной операции компании смогут получить статус социальных предприятий. Для получения специальной господдержки представители малого и среднего бизнеса должны выполнить несколько условий, в том числе трудоустраивать социально уязвимые категории граждан. К этой категории теперь отнесены и проходившие службу в зоне спецоперации, а также ветераны ФСБ, сотрудники МВД, противопожарной службы, национальной гвардии и ФСИН, которые выполняли задачи в зоне спецоперации.

Участникам спецоперации вернут деньги за несостоявшиеся поездки за рубеж
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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За последние два года правительство уже предоставило ряд льгот участникам спецоперации и членам их семей. Так, в мае прошлого года Путин подписал указ, согласно которому дети участников спецоперации могут поступать в вузы России по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

Весной этого года Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям снизить стоимость обучения или предоставить рассрочку студентам, которые являются участниками спецоперации на Украине или членами их семей, а также предоставлять им материальную помощь.

Тогда же Минобороны разработало законопроект, который должен повысить социальную защищенность контрактников и гвардейцев, сообщал РБК. Согласно закону, при переводе за рубеж или в ряд регионов России их семьи сохранят право на служебное и арендованное жилье.

В сентябре правительство утвердило постановление о возврате средств участникам спецоперации и их родственникам за несостоявшиеся поездки за рубеж. Компенсации будут выплачивать из средств фонда персональной ответственности туроператора. Решение распространяется на туры за границу и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата денег.

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по ипотеке

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