Госдума приняла законопроект о регулировании хостинга в России

Госдума утвердила регулирование хостинга, то есть услуги по размещению сайтов. Оказывать их будет запрещено компаниям, не попавшим в специальный реестр Роскомнадзора; вводятся требования к провайдерам, работающими с госорганами

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В среду, 26 июля Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и закон «О связи», которые впервые вводят в России регулирование деятельности провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов: серверов или набор серверов, на которых хранятся все файлы сайта и которые постоянно подключены к сети).

Изначально законопроект внесла в Госдуму группа депутатов в 2018 году, и он предлагал регулировать новостных агрегаторов, запретив иностранцам владеть более 20% в их уставном капитале (аналогичное ограничение сейчас действует для владельцев средств массовой информации и аудиовизуальных сервисов), поскольку подобные сервисы «оказывают информационное воздействие на население России». На тот момент под критерии проекта попадали «Яндекс Новости» (сейчас принадлежат холдингу VK). Предполагалось, что версию законопроекта для второго чтения представят к началу 2019 года, однако это произошло только 20 июля этого года. При этом в этой версии появились положения, касающиеся регулирования хостеров и ряд др. Во вторник 25 июля проект приняли во втором чтении.

Как теперь должны работать хостеры

Теперь провайдер хостинга в момент начала предоставления услуг для клиента будет обязан направить уведомление в Роскомнадзор. Помимо этого их обяжут:

соблюдать требования о защите информации во время предоставления вычислительных мощностей для размещения информации в интернете;

обеспечивать выполнение установленных Роскомнадзором требований к используемой вычислительной мощности, необходимых для проведения операционно-розыскных мероприятий, провайдер будет обязан не допустить раскрытия организационных и тактических приемов таких мероприятий.

Провайдеры хостинга теперь будут иметь право предоставлять вычислительные мощности только тем, кто прошел процедуру идентификации. Те компании, которые не попадут в специальный реестр провайдеров хостинга, который будет обязан вести Роскомнадзор, станут в России незаконными и не смогут легально оказывать услуги. Если провайдер нарушит какое-либо положение закона, Роскомнадзор должен будет направить ему соответствующее уведомление, и, если нарушение не будет устранено в течение 10 дней, его исключат из реестра.

Кроме того, вводится требование для операторов госсистем и госведомств: они будут обязаны сотрудничать только с внесенными в реестр хостинг-провайдерами, а также теми, кто будет соответствовать специальным требованиям (будут являться российским юрлицом; не будут иметь записи о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ); будут размещать технические средства при предоставлении вычислительных мощностей в России).

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официальной публикации кроме положения, касающегося использования определенных провайдеров для госведомств (оно вступит в силу с 1 сентября 2024 года).

Зачем нужно новое регулирование

Один из авторов поправок Антон Горелкин сообщил, что их «главная задача — упорядочить рынок хостинга, собрать информацию о его участниках, определить условия взаимодействия с органами власти». По его словам, сейчас этот рынок довольно хаотичен, насыщен «виртуальными организациями, которые не обладают собственными мощностями, а по факту перепродают услуги хостинга зарубежных провайдеров», что в текущей геополитической ситуации «влечет за собой серьезные риски безнаказанного распространения противоправной информации, ставит под угрозу безопасность российских граждан и компаний». Горелкин указал, что по замыслу авторов поправок в реестр провайдеров хостинга попадут только «добропорядочные компании», которые соблюдают требования российского законодательства. «Это создаст дополнительные гарантии и для операторов государственных и муниципальных информационных систем, которые порой сталкиваются с вопросом поиска надежного поставщика хостинг-услуг», — пояснил он.

По словам Горелкина, поправки обсуждались с представителями отрасли и, насколько ему известно, они не озвучивали замечания, касающиеся регулирования хостинга.

Гендиректор RU-CENTER Андрей Кузьмичев оценил законопроект положительно. По его мнению, регулирование деятельности хостинг-провайдеров «назрело давно». «Сами поправки носят «мягкий» и уведомительный характер для хостинг-провайдеров. Они обеспечивают юридическую базу для давно обсуждаемых значимых нововведений, в частности идентификации, способы которой будут определены правительством в диалоге с участниками отрасли. А для размещения госресурсов — повышенный уровень безопасности», — говорит Кузьмичев. По его словам, поправки не окажут значимого влияния на компании, «обслуживающие добросовестных клиентов и ведущие свою деятельность в рамках действующего законодательства», но могут повлиять на хостинг-компании и клиентов, «размещающих противоправный контент и использующих инфраструктуру хостинг-провайдеров для реализации кибератак».

Однако технический директор IТ-компании Selectel (также оказывает услуги хостинга) Кирилл Малеванов сообщил РБК, что новые требования к хостерам являются неожиданными для индустрии, так как в редакции к первому чтению не упоминались. В то же время он указал, что расширение требований к провайдерам «было предсказуемо». «Исходя из нашего понимания текста, поправки вводятся для ограничения влияния иностранных хостингов из опасений, что зарубежные провайдеры могут использовать доступ к данным в «недружественных» целях. Одно из важных требований — вычислительные мощности хостинга должны располагаться в России, а сам хостинг должен являться российским юрлицом», — пояснил Малеванов. По его оценке, от провайдеров эти изменения потребуют значительных инвестиций в установку специального оборудования и программного обеспечения, а также соблюдения серьезных требований к техобеспечению и защите информации. «Труднее всего справиться будет небольшим провайдерам, у которых нет финансовых ресурсов и экспертизы, а также тем, чье поле деятельности лежит в «серых границах», — считает Малеванов. Среди позитивных моментов он отметил «четкое определение и описание ответственности сервис-провайдера».

РБК направил запрос в Минцифры.