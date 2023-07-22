В Госдуму внесли новые правила общения коллекторов с должниками

Власти определились, как много коллекторы могут общаться с должниками в мессенджерах. Если человек, задолжавший по кредиту, дал ответ, то в течение дня взыскатель может отправить ему сколько угодно сообщений, следует из поправок

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Правила сбора долгов с физлиц в России распространятся на чаты между коллекторами и должниками, следует из поправок ко второму чтению в закон «О взыскании» (230-ФЗ), опубликованных на этой неделе. В документе появилось новое понятие — «обмен сообщениями» — и прописан новый подход: если на первое сообщение коллектора должник дал ответ, то в течение этого дня взыскатель может отправлять клиенту сколько угодно сообщений, пока диалог не будет завершен. Это будет считаться одним случаем контакта.

Действующий закон ограничивает право кредитора или его представителя на непосредственное взаимодействие с должником: личная встреча допускается не чаще раза в неделю, а телефонные звонки — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми в месяц. При этом количественные ограничения пока не распространяются на сообщения в мессенджерах.

Общаться со взыскателями через мессенджеры предпочитают 30% заемщиков, еще около 20% клиентов выбирают СМС-сообщения, оценивала ранее Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Изложенный в проекте подход «отражает современные реалии и развитие технологий», говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. Сейчас компании расходятся в том, как считать количество взаимодействий с должником, уточнил он.

230-ФЗ, регламентирующий работу коллекторов в России, действует с 2017 года, обсуждение вопросов его актуализации ведется с осени 2019-го. Ключевое изменение — распространение требований закона не только на коллекторские агентства, но и на банки и микрофинансовые организации (МФО), для которых взыскание просроченной задолженности является важной частью бизнеса, но не основной. Кроме того, в законодательстве предлагалось закрепить новые понятия (например, робот-коллектор), чтобы отразить те подходы и инструменты, которые давно применяются для сбора долгов. Поправки выносились на общественное обсуждение и отзывались, законопроект был внесен в Госдуму лишь в сентябре 2022-го, а в декабре того же года принят в первом чтении. С тех пор срок внесения поправок ко второму чтению постоянно сдвигался.

Что еще добавили в законопроект о коллекторах

Поправки вводят понятие «автоматизированный интеллектуальный агент», под которое попадают роботы-коллекторы и автоинформаторы, которыми сейчас пользуются взыскатели. Спор участников рынка, Минюста и законодателей заключался в том, нужно ли при звонках от робота предупреждать должника, что с ним общается искусственный интеллект, а не живой человек. В версии законопроекта к первому чтению было требование о таком информировании в начале разговора. В документе ко второму чтению этой нормы уже не содержится, но взыскатели должны будут давать клиентам возможность во время разговора переключаться с робота на человека.

Полные настоящие имена коллекторов можно будет заменять на псевдонимы — имя и индивидуальный идентификационный номер. Это инициатива участников рынка, которые требовали прописать это в законе, чтобы защитить коллекторов от угроз со стороны должников.