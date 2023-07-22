В Госдуму внесли новые правила общения коллекторов с должниками
Правила сбора долгов с физлиц в России распространятся на чаты между коллекторами и должниками, следует из поправок ко второму чтению в закон «О взыскании» (230-ФЗ), опубликованных на этой неделе. В документе появилось новое понятие — «обмен сообщениями» — и прописан новый подход: если на первое сообщение коллектора должник дал ответ, то в течение этого дня взыскатель может отправлять клиенту сколько угодно сообщений, пока диалог не будет завершен. Это будет считаться одним случаем контакта.
Действующий закон ограничивает право кредитора или его представителя на непосредственное взаимодействие с должником: личная встреча допускается не чаще раза в неделю, а телефонные звонки — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми в месяц. При этом количественные ограничения пока не распространяются на сообщения в мессенджерах.
Общаться со взыскателями через мессенджеры предпочитают 30% заемщиков, еще около 20% клиентов выбирают СМС-сообщения, оценивала ранее Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Изложенный в проекте подход «отражает современные реалии и развитие технологий», говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. Сейчас компании расходятся в том, как считать количество взаимодействий с должником, уточнил он.
230-ФЗ, регламентирующий работу коллекторов в России, действует с 2017 года, обсуждение вопросов его актуализации ведется с осени 2019-го. Ключевое изменение — распространение требований закона не только на коллекторские агентства, но и на банки и микрофинансовые организации (МФО), для которых взыскание просроченной задолженности является важной частью бизнеса, но не основной. Кроме того, в законодательстве предлагалось закрепить новые понятия (например, робот-коллектор), чтобы отразить те подходы и инструменты, которые давно применяются для сбора долгов.
Поправки выносились на общественное обсуждение и отзывались, законопроект был внесен в Госдуму лишь в сентябре 2022-го, а в декабре того же года принят в первом чтении. С тех пор срок внесения поправок ко второму чтению постоянно сдвигался.
Что еще добавили в законопроект о коллекторах
- Поправки вводят понятие «автоматизированный интеллектуальный агент», под которое попадают роботы-коллекторы и автоинформаторы, которыми сейчас пользуются взыскатели. Спор участников рынка, Минюста и законодателей заключался в том, нужно ли при звонках от робота предупреждать должника, что с ним общается искусственный интеллект, а не живой человек. В версии законопроекта к первому чтению было требование о таком информировании в начале разговора. В документе ко второму чтению этой нормы уже не содержится, но взыскатели должны будут давать клиентам возможность во время разговора переключаться с робота на человека.
- Полные настоящие имена коллекторов можно будет заменять на псевдонимы — имя и индивидуальный идентификационный номер. Это инициатива участников рынка, которые требовали прописать это в законе, чтобы защитить коллекторов от угроз со стороны должников.
- Изменился подход, как оценивать, состоялось ли взаимодействие коллектора с должником. Если коллектор во время встречи или звонка успел донести до клиента обязательную информацию (представиться и назвать сумму долга), такой контакт считается состоявшимся. Также засчитывается взаимодействие, если должник «в явной форме» сообщил о нежелании продолжать общение. Факт того, был контакт должника с коллектором или нет, влияет на разрешенное количество новых визитов, звонков и сообщений в адрес заемщика.
- Банки обязаны будут соблюдать требования 230-ФЗ и выполнять ограничения по частоте контактов с должниками. Однако в отличие от коллекторов и МФО за нарушения такого рода им не будут грозить санкции от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая следит за выполнением норм закона о взыскании.
- Поправки наделят ФССП полномочиями запрещать участникам рынка, допустившим неоднократные нарушения, взаимодействовать с должниками определенным образом на срок до 30 дней.
- Изменен срок вступления поправок в силу. Раньше стартовой датой было назначено 1 марта 2024 года, теперь — 180 дней с момента публикации обновленного закона.