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Силуанов предложил вернуться к предыдущей версии бюджетного правила

Министр Силуанов предложил вернуться к предыдущей версии бюджетного правила
Глава Минфина Антон Силуанов предложил вернуть предыдущую версию бюджетного правила. Предполагается, что с 2024 года цена отсечения по нефти составит $60 за баррель. Корректировки в механизм вносятся второй год подряд
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заложена измененная конструкция бюджетного правила. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, РБК следил за трансляцией.

«Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн руб., то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель», — заявил он.

Базовая цена на нефть, или цена отсечения, присутствовала в бюджетном правиле, действовавшем в России с 2017 года. Оно определяло базовые нефтегазовые доходы бюджета как доходы от внутренних налогов на нефтегазовую отрасль и экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ, как если бы цена российской нефти Urals весь год была равна $40 за баррель в ценах 2017 года (ежегодно показатель индексировался на 2%). Поступления от того, что фактическая цена нефти превышала базовую, записывались в дополнительные нефтегазовые доходы. Они не могли направляться на текущие бюджетные расходы и использовались для покупок на них иностранной валюты, в том числе евро, британских фунтов и японских иен.

Однако в 2022 году эти валюты стали недружественными, накопленные нефтегазовые доходы в них были заморожены странами Запада. В результате прежнее бюджетное правило было приостановлено, и с 2023 года начало действовать новое, которое упраздняло понятие цены отсечения и определяло базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн руб. Предполагалось, что начиная с 2026 года эта сумма будет ежегодно индексироваться на 4%.

Минфин объяснял, что базовый объем нефтегазовых доходов было решено зафиксировать, поскольку снизилась предсказуемость как цен Urals, так и объемов добычи и экспорта российских энергоресурсов «в условиях давления западных стран». Как следовало из оценок ведомства, около 8 трлн руб. бюджет получает при ценах на Urals в диапазоне $60–75 за баррель и объеме нефтедобычи 9–10 млн барр./день.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
бюджетное правило нефть Антон Силуанов доходы бюджета
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