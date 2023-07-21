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Картаполов объяснил решение не повышать нижний предел призывного возраста

Картаполов: нижний предел призывного возраста не повысили из-за желания юношей служить
Не повышать нижнюю планку призыва с 18 до 21 года депутаты решили из-за обращений самих граждан, рассказал Картаполов. Ранее он говорил, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Нижний предел призывного возраста не будет повышаться до 21 года из-за обращений граждан. Такую причину озвучил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«К нам очень много обращались люди, которые считают, что именно в 18 лет им проще пойти отслужить. А потом уже заниматься образованием, трудоустройством. И не отреагировать на эти вещи мы не могли», — заявил депутат журналистам в Госдуме, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос, почему решили вернуться к призывному возрасту с 18 лет, который планировали повысить до 21 года.

«Мы все равно получим более подготовленных молодых людей, потому что это нижний предел, ничто не мешает тому, кто не служил, пойти служить с 21 года», — добавил Картаполов. По его мнению, «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили».

Депутаты поддержали поправку в законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, в соответствии с которой призывать в армию будут не с 21 года, как изначально предлагалось в документе, а с 18 до 30 лет.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Депутат добавил, что новые нормы заработают с 2024 года. Они не коснутся осеннего призыва в этом году: «Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать».

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Законопроект был внесен в Думу в марте после соответствующего предложения министра обороны Сергея Шойгу. Он обосновал идею повысить призывной возраст необходимостью укреплять безопасность России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ.

В мае инициативу одобрило правительство, в июне — профильный комитет Думы. Президент России Владимир Путин «концептуально поддержал» идею повысить призывной возраст.

В пояснительной записке к документу говорилось, что повысить нижний порог следует «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования». Картаполов говорил, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию.

14 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении. Изначально документ предусматривал переходный период до 2026 года: в 2024-м призывной возраст должен был составлять от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026-го — от 21 года до 30 лет.

В проекте говорилось, что верхняя планка повышается до 30 лет с учетом того, что поднятие нижней приведет к сокращению числа граждан, которых можно призвать на военную службу. Закон также предусматривал, что в случае повышения нижнего порога до 21 года россияне, достигшие 18 лет, все еще могли пойти служить в армию, написав заявление в призывную комиссию.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Яна Ломакина
Андрей Картаполов призыв в армию законопроект призывники Госдума
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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