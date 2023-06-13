Страховку будет необходимо приобретать на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси. ИП или юрлицо обязано застраховать свою ответственность на сумму от 2 млн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси, в соответствии с которым с 1 сентября 2024 года в четыре раза увеличат размер страховых выплат.

Согласно документу, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку такси, будет обязан застраховать свою ответственность на сумму от 2 млн руб. за причинение вреда жизни пассажира.

Согласно текущему законодательству, такси не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В связи с этим пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. руб.

Закон предусматривает, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси. Он должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Министр транспорта России Виталий Савельев в письме председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (есть у РБК) предложил перенести срок вступления в силу законопроекта на 1 сентября 2025 год.

По его словам, закон влечет дополнительную финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на такси, используя собственное транспортное средство.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик совместно с президентом РСПП Александром Шохиным и главой «Опоры России» Александром Калининым 13 июня направили письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой отклонить законопроект (копия есть у РБК).

Они предупредили, что принятие проекта закона влечет за собой определенные риски, в том числе:

увеличение финансовой нагрузки на водителей такси и рост стоимости поездок;

уход в тень миллиона самозанятых водителей такси, работающих на арендованном транспорте;

увеличение числа банкротств среди добросовестных участников отрасли;

рост социальной напряженности от введения в дополнение к ОСАГО обязательного вида страхования в сфере такси.

«Считаем, что законопроект в нынешней редакции не несет дополнительной пользы для государства, граждан и предпринимателей, содержит риски социально-экономического характера и нуждается в существенной доработке», — отметили авторы.

Подлинность письма подтвердил представитель «Опоры России» и собеседник, знакомый с ходом обсуждения. РБК направил запрос в РСПП и Вячеславу Володину. Представитель «Деловой России» отказался от комментариев.

РБК направил запрос в «Яндекс.Такси», «Максим», а также «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф»).

Представитель «Ситимобил» заявил РБК, что перенос сроков вступления в силу норм законопроекта позволил бы всем участникам пассажирских перевозок лучше проработать все аспекты новых норм для дальнейшей работы.

«Сервисы такси уже страхуют жизнь и здоровье клиентов. В случае наступления страхового случая, выплаты поступают довольно быстро. Теперь страхование будет идти не напрямую, а через посредника — страховую компанию. Может увеличиться как срок выплаты страховки, так и стоимость ОСГОП, что спровоцирует рост цены на поездки», — предупредил он.