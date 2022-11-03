Минтруд разработал проект нового закона о рынке труда

Минтруд разработал новую редакцию закона «О занятости населения». Новые правила расчета пособий по безработице, план борьбы с «тенью» и другие новшества одного из главных документов, регулирующих рынок труда, — в материале РБК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минтруд разработал и направил на согласование экспертам рабочую версию законопроекта «О занятости населения». Об этом РБК рассказали несколько собеседников, знакомых с текстом документа. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года и будет отвечать современным условиям рынка труда. Концепцию законопроекта ведомство представляло еще в феврале.

Новые нормы еще обсуждаются с представителями экспертных сообществ в рабочем порядке, сообщили РБК в Минтруде. Хотя проект находится в высокой степени готовности, говорить о конкретных параметрах преждевременно. На общественное обсуждение документ будет вынесен до конца 2022 года, рассчитывают в ведомстве.

Борьба с безработицей и теневой занятостью

Законопроект соответствует заложенным в концепции направлениям, однако во многом дублирует действующие положения законодательства, говорят собеседники РБК. К основным новшествам документа они отнесли следующие.

Изменения в правилах предоставления и расчета пособий по безработице

Главным документом при оказании помощи гражданам в трудоустройстве станет индивидуальный план содействия занятости, который формирует служба занятости по итогам профилирования (оно, в свою очередь, учитывает его сферу деятельности, пол, возраст, жизненные обстоятельства). Его формирование будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином мероприятий плана — поводом для прекращения выплат. Согласно действующему порядку регистрации безработных, этот документ не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит.

Кроме того, законопроект дает право индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым быть зарегистрированными в службах занятости и получать пособие при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен. Минтруд введет особый расчет пособия для этих категорий граждан: если в течение года до начала безработицы они совмещали ИП или самозанятость с трудовыми отношениями, которые длились не менее 26 недель, пособие рассчитают по величине среднего заработка в найме. В случае, если россияне имели ИП и статус самозанятого более года, не состояли в трудовых отношениях и не имеют долгов по налогам, пособие установят в размере средней величины налоговых отчислений. А если гражданин удовлетворяет обоим критериям (состоял в трудовых отношениях и был ИП больше года), то он сможет выбирать порядок расчета самостоятельно — но размер пособия все равно не превысит установленный государством максимум. В остальных случаях ИП и самозанятые смогут получать лишь минимальный размер пособия.

По действующим нормам ИП может претендовать только на минимальный размер пособия (исключением стала пандемия, когда размер выплат был увеличен), а права самозанятых в законодательстве в принципе не были прописаны.

Стремление Минтруда заполнить существующий пробел можно оценить позитивно, однако целесообразность ликвидации ИП и самозанятости перед обращением на биржу труда вызывает вопросы, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Налоговая и Пенсионный фонд имеют все сведения о движении средств у этих категорий граждан, и необходимость документально оформлять прекращение деятельности станет барьером, сокращающим число обращений в службы занятости, полагает он.

Кроме того, размер пособия необходимо определять по совокупному доходу человека, полученному как в статусе ИП или самозанятого, так и в статусе наемного работника, потому что россияне часто совмещают их, уверен Сафонов. «Если человек работает в найме и при этом имеет самозанятость, но на размер пособия последнее не влияет, получается, что ему невыгодно официально регистрироваться работающим на себя», — рассуждает эксперт.

Создание реестра работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально

Отдельная статья законопроекта посвящена борьбе с «неконвенциональной» (теневой) занятостью. Законопроект закрепляет право правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом, а межведомственных комиссий регионов — координировать выполнение его мероприятий на местах. Предполагается, что власти будут вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили случаи неконвенциональной занятости.

Создание такого реестра несет коррупционные риски и в целом скорее опасно для бизнеса, так как может стать предметом манипуляций, полагает Сафонов. Если следовать такой логике, то нужно также вести реестр компаний, которые не соблюдают нормы охраны труда и задерживают зарплаты, отметил он. Кроме того, ответственность работодателей за теневую занятость давно прописана в Трудовом кодексе, напоминает эксперт.

Работа на платформы и международная кооперация

Регулирование платформенной занятости и закрепление правового статуса самозанятых

Если на сегодняшний день самозанятость — это только налоговый режим, то законопроект Минтруда закрепляет правовой статус самозанятых, дает им определение, отмечают собеседники РБК.

Однако более масштабные нововведения планируются в контексте регулирования платформенной занятости (то есть взаимоотношений самозанятых и ИП с компаниями типа «Яндекса» или «Сбера»). По предложению Минтруда оператор платформы получит право устанавливать максимальное количество часов, которое платформенный занятый может отработать в день, и осуществлять функции налогового агента по уплате налогов с доходов занятого. Кроме того, как ранее писали «Ведомости», он сможет давать преференции за выполнение заказов тем занятым, которые подключились к добровольным системам социальных гарантий или заключили договор с негосударственным пенсионным фондом.

Предусматривает законопроект и формирование некоммерческой организации, которая объединит представителей государства и платформ, — Совет цифровых платформ занятости. Он будет рассматривать жалобы занятых, разрабатывать стандарты качества услуг и мониторить ценовую ситуацию на этом рынке.

Право платформ предъявлять обязательные требования к деятельности платформенного занятого, определять лимиты времени, в которое он может трудиться, говорит о том, что фактически они смогут устанавливать трудовой распорядок, и делает эти взаимоотношения крайне похожими на трудовые, говорит Сафонов. Такими их признают законы многих зарубежных стран, например США и Казахстана. Получается, что Россия задает стандарты ниже, констатирует эксперт.

Развитие международного сотрудничества в сфере труда

Несмотря на санкционное давление и отток части трудовых ресурсов из России, законопроект включает в себя статью о международном сотрудничестве в сфере занятости, отмечают собеседники РБК. В частности, в нем говорится, что такое сотрудничество будет осуществляться на основе расширения возможностей граждан России для доступа на рынки труда иностранных государств.

Мнения о законопроекте

Первый закон о занятости в современной России, принятый в 1990-е, был объемом 16 страниц, сказал РБК вице-президент РСПП, член профильной рабочей группы Госдумы Федор Прокопов. «Сегодняшняя версия — почти 180 страниц. Я считаю, это многовато. Мне кажется, что серьезных изменений (относительно действующей редакции) там нет, поэтому законопроект избыточно распух», — отметил эксперт.

Он добавил, что в проект погружены многие постановления правительства, приказы Минтруда и нормативные акты, которые уже есть в правовом поле. «Когда приступали к работе, была задача подготовить закон о «занятости 2.0». Я пока этого не вижу», — категоричен Прокопов.

В законопроекте достаточно много хороших и интересных инициатив, возражает Сафонов. Однако он требует доработки с учетом мнений профессионального сообщества, отмечает эксперт.