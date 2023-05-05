Минцифры назвало сроки запуска электронного реестра военнообязанных

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Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета в России.

В соответствии с ним, электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию.

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