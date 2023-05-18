Минфин предложил сохранить НДФЛ в 13% для уехавших россиян

Правительство определилось с налогообложением уехавших за рубеж россиян, которые работают на российские компании. Им предложили платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства

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Правительство подготовило окончательную версию поправок в налоговое законодательство, которые в том числе определят налогообложение работников российских компаний, уехавших за рубеж. Доходы от их трудовой деятельности будут облагаться по ставке 13% НДФЛ (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) вне зависимости от статуса налогового резидентства, а налоговым агентом будет выступать российская компания (как работодатель или заказчик работ).

Норма распространится на всех, кто удаленно выполняет трудовые функции по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. Это касается и трудовых договоров, и договоров гражданско-правового характера (ГПХ). С текстом поправок ознакомился РБК. После принятия они вступят в силу с 1 января 2024 года.

В текущей версии Налогового кодекса вознаграждения и выплаты за выполнение дистанционной работы для российской компании не входят в перечень доходов-исключений, с которых не уплачивается НДФЛ по ставке 30%, в общем порядке предусмотренной для нерезидентов. Налоговое резидентство России теряется, если лицо находится за границей 183 дней и более в течение одного календарного года.

Правительство начало разрабатывать поправки, которые урегулируют налогообложение уехавших работников, еще в середине прошлого года. Этот вариант третий по счету. В прошлом ноябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин склоняется к закреплению в законодательстве ставки для уехавших работников на уровне 13 или 15%, а не 30% как для нерезидентов. Если законопроект примут, это условие будет выполнено.

Как сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя законопроект, решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. «Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13 либо 15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта», — отметил он.

Что предложил Минфин

В Минфине учли замечания, что российская организация сейчас во многих случаях не может проверить, является ли налогоплательщик резидентом или нет. Предложенные поправки упростят процесс налогообложения.

Сейчас если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации, уточнил Сазанов. «Когда сотрудник работает в удаленном формате, конечно, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или не является. Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила — уточнить виды доходов удаленных сотрудников и вне зависимости от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога 13 или 15%. Это существенно упростит механизм администрирования для налоговых агентов», — сказал он.

Как отметил Сазанов, причиной недавнего отзыва документа из Госдумы для новой доработки стала необходимость дополнить его другими поправками, касающимися института единого налогового счета.

На вопрос, отслеживают ли налоговые органы изменение налогового статуса россиян, замминистра ответил, что по запросу в рамках камеральных налоговых проверок этот факт можно установить.

Кроме того, поправки определяют ставку НДФЛ для работников иностранных компаний, выполняющих работу и услуги на территории России, в том числе в интернете. Для них ставка устанавливается также на уровне 13 либо 15%. Иностранная компания наделяется функцией налогового агента, если выступает источником таких доходов, и должна встать на учет в налоговых органах.

Как отмечали опрошенные РБК юристы, сложность в том, что законных оснований принудительно поставить иностранную компанию на налоговый учет для целей НДФЛ (особенно если иностранная компания напрямую в России деятельности не ведет) нет.

В таком случае налогоплательщик должен сам платить за себя НДФЛ, разъяснил Сазанов. «Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию. Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений нормы продолжат действовать)», — уточнил он.

Что касается находящихся за рубежом предпринимателей, использующих специальные режимы налогообложения (самозанятые и ИП на «упрощенке»), порядок налогообложения не меняется. «В отличие от НДФЛ там в законодательстве о спецрежимах нет дифференциации ставок в зависимости от того, является или не является он резидентом», — отметил замминистра.

На вопрос, планируется ли в дальнейшем ужесточать условия налогообложения этих категорий предпринимателей, Сазанов ответил: «Нет».

Как менялись поправки о НДФЛ для уехавших

Впервые поправки, регулирующие налогообложение уехавших за границу удаленщиков, были предложены Минфином в прошлом июле. Законопроект устанавливал, что выплаты от российской компании за исполнение трудовых обязанностей дистанционно за пределами страны будут относиться к доходам от источников в России. Изменения вносились в ст. 208 Налогового кодекса, определяющую доходы от источников в Российской Федерации и за ее пределами.

В соотношении с действующим законодательством это означало, что работник (через налогового агента — компанию) должен платить обычные 13% (или 15% для высокооплачиваемых работников), пока остается налоговым резидентом России, а после того как перестает им быть, эта обязанность у налогового агента исчезает. После потери налогового резидентства, для чего нужно пробыть за рубежом 183 дней в году, работник должен уплачивать НДФЛ в размере уже 30% самостоятельно. Поправки, фактически вводившие 30-процентный НДФЛ для живущих более полугода за границей удаленщиков из России, должны были вступить в силу 1 января текущего года. Однако этот законопроект был отправлен на доработку.

Вторая версия поправок была внесена в Госдуму правительством 24 апреля, но на следующий день отозвана — как сообщали в кабмине, для внесения «технических уточнений». По сравнению с июльским вариантом происходило послабление: был убран пункт, в котором фигурировали отсылки к выполнению «дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией».

При этом, как и в предыдущей версии, перечень доходов от источников в России дополнялся вознаграждением за выполненные работы (оказанные услуги, переданные права на использование результатов интеллектуальной деятельности) в интернете, если такое выполнение осуществляется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств (комплексы программно-аппаратных средств), размещенных в России. При этом должно соблюдаться хотя бы одно из трех условий:

налогоплательщик является налоговым резидентом России;

доходы перечисляются на счет в российском банке;

источник выплаты — это российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в России.

В таком виде, то есть без упоминания «трудовой функции», поправки могли означать, что не касаются трудоустроенных по трудовым договорам работников, но затрагивают фрилансеров, чьи отношения с работодателем оформлены в виде гражданско-правовых договоров, интерпретировали опрошенные РБК юристы. Как сообщали «Ведомости», целью оставшейся в законопроекте нормы было, в частности, налогообложение по ставке 30% блогеров-нерезидентов, но корректировки готовятся, чтобы она распространялась на их доходы от источников в России, полученные за размещение контента на иностранных платформах (например, YouTube).

В итоге в финальной версии законопроекта поправки в ст. 208 об источниках доходов сохранились идентично самому первому варианту. Но ключевое отличие в том, что появились уточнения в ст. 224 Налогового кодекса, определяющую налоговые ставки. Именно они и зафиксируют, что для всех, кто выполняет трудовые функции для российской компании или в интернете, будет действовать ставка НДФЛ 13 или 15%.

Как следует из пояснительной записки к новому законопроекту, он подразумевает сочетание двух норм, которое и освобождает уехавших работников от уплаты 30% НДФЛ при потере резидентства:

«отнесение доходов в виде вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией — работодателем к доходам от источников в Российской Федерации»;