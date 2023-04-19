Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов за учебу и лечение

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении размера социальных налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств.

Более чем в два раза увеличится сумма, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение детей, — с 50 тыс. до 110 тыс. руб.

Также будет увеличен размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и приобретение лекарств со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

Этим документом предлагалось внести изменения в ст. 219 и 257 ч. 2 Налогового кодекса. Законопроект был подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами парламентских фракций — Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Алексеем Нечаевым («Новые люди»). Документ внесли на рассмотрение в Госдуму 5 апреля.

Об увеличении социальных налоговых вычетов президент Владимир Путин говорил во время выступления с посланием к Федеральному собранию в феврале текущего года. Глава государства тогда подчеркнул, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в «проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан».

Сейчас общая сумма всех социальных налоговых вычетов, на которые может рассчитывать россиянин, составляет 120 тыс. руб. в год. Это значит, что из уже уплаченного налоговикам за год можно вернуть 13% от 120 тыс. руб., то есть всего 15,6 тыс. руб. В случае повышения максимальной суммы общего вычета до 150 тыс. руб. сумма возврата увеличится до 19,5 тыс. руб.