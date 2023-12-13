Как новый закон изменит правила выдачи маткапитала

Госдума приняла закон, ужесточающий условия выдачи материнского капитала. Ограничения в первую очередь коснутся мигрантов, которые стали гражданами России, уже имея детей. Что для них поменяет новый порядок — в материале РБК

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Госдума приняла закон об изменении условий выдачи материнского капитала — если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент, капитал будут выдавать только тем родителям, у которых было гражданство России на момент рождения ребенка и чей ребенок получил российское гражданство по рождению. Документ внесла группа депутатов и сенаторов от ЛДПР, вступить в силу он должен с 1 января 2024 года.

Для чего меняют правила выдачи маткапитала

Поправки в законодательство необходимы, для того чтобы устранить лазейку в действующем законе, из-за которой семьи с детьми, получившими при рождении другое гражданство, могут претендовать на маткапитал после получения российских паспортов, объяснял один из авторов законопроекта, глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов.

«Пример: приезжает семья, получает гражданство Российской Федерации. И сегодня эта семья, имея детей, рожденных в другом государстве... претендует на такую меру поддержки, как средства материнского капитала», — говорил он. По его мнению, это «представляется несправедливым, потому как идеология, заложенная в программу материнского капитала, была совершенно иная». Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» уточняют, в каком случае семья имеет право рассчитывать на средства материнского капитала, имея детей, подчеркивал он.

Сейчас в этом законе говорится, что на такие меры могут претендовать граждане России при рождении или усыновлении ребенка, имеющего российское гражданство, независимо от места их жительства.

Депутаты же предложили добавить к этому два условия:

ребенок должен иметь гражданство по рождению;

российское гражданство у родителей должно быть уже на момент рождения ребенка.

Ребенок приобретает гражданство по рождению в случаях, если: оба родителя или единственный родитель на момент рождения ребенка имеют гражданство России;

один из родителей — гражданин России, а второй — лицо без гражданства;

один из родителей имеет гражданство России, а второй — гражданство другого государства (при условии, что ребенок родился в России либо родился за ее пределами, но не приобрел другого гражданства по рождению);

оба родителя (или единственный родитель) — иностранцы либо лица без гражданства, постоянно проживают в России, ребенок родился в России и не приобрел другого гражданства по рождению, а также в ряде иных случаев.

Новые требования не будут распространяться на граждан России — жителей четырех новых регионов, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей (учитываться будет их статус на день вхождения регионов в состав России).

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов поясняет, что мера затронет в основном мигрантов. Раньше на маткапитал могла, например, претендовать семья, которая оформляла гражданство после рождения ребенка, или пара, в которой гражданином России был только отец, а ребенок получал гражданство по его заявлению.

Если закон заработает, число претендентов на маткапитал сократится примерно на 100 тыс. человек, оценивает Сафонов, и это может дать экономию в несколько десятков миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперт допускает, что мигранты могут отреагировать на ограничения: например, могут начать регистрировать своих детей гражданами России при рождении и получать государственную поддержку, тогда как раньше этого не делали.

Как будут давать маткапитал, когда детей несколько и не у всех гражданство по рождению

Ко второму чтению депутаты доработали законопроект и уточнили, как маткапитал будет назначаться, например, семье, у которой один ребенок не получил гражданство по рождению, а второй — получил. Так, была принята еще одна поправка, которая вносит изменения в положение закона, где перечисляются категории детей, которые не учитываются, если у семьи возникает право на маткапитал (сейчас это дети, чьи родители были лишены родительских прав или было отменено усыновление, дети, оставленные в родильном доме, и так далее). К таким категориям депутаты решили также отнести детей, не приобретших российское гражданство по рождению.

Это же в разъяснениях РБК подтвердил Минтруд. «Например, если на момент рождения второго ребенка родители приобрели российское гражданство, то маткапитал они получат только на того ребенка, который являлся гражданином Российской Федерации при рождении. То есть при получении права на маткапитал первым считаться будет тот ребенок, который родился на территории Российской Федерации, а мать являлась гражданкой РФ на момент его рождения. Соответственно, и средства сертификата будут начисляться как на первенца», — пояснили в ведомстве.

Из текста законопроекта следует, что если при рождении ребенка у родителей не было российского гражданства, то материнский капитал получен не будет, добавили в Минтруде.

Как еще депутаты хотели изменить условия выдачи маткапитала

Среди других поправок к законопроекту также была и та, где предлагалось исключить условие, предусматривающее наличие гражданства России у родителей или усыновителей на момент рождения ребенка. Ее предложил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Во время второго чтения он пояснял, что это условие ухудшит положение матерей, которые на момент рождения ребенка не успели получить паспорт. «Чаще всего это связано с тем, что очень сложная процедура принятия гражданства. В мой адрес несколько таких человек обратились. Длительная, тяжелая документарно [процедура]», — пояснил он, подчеркивая, что в этом случае право матери, которая не является гражданкой России на момент рождения ребенка, на материнский капитал, тогда как ее ребенок — гражданин и его отец — гражданин, будет утрачено, если будет принята предложенная редакция законопроекта.

Глава профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что такая поправка «меняет концепцию законопроекта», а комитет послабление, предложенное Куринным, не поддержал. В итоге на пленарном заседании поправку решено было отклонить.

Еще один депутат от КПРФ Михаил Матвеев, наоборот, предложил еще больше ужесточить условия выдачи маткапитала и выдавать его людям, не имеющим второго гражданства. «У нас в соответствии с законодательством допускается двойное гражданство с рядом стран СНГ и, кроме того, абсолютное большинство тех, кто получает российское гражданство, прибывая из стран ближнего зарубежья, сохраняют свои собственные национальные паспорта. И как то ласковое дитя, которое двух маток сосет, получают льготы и здесь и там. А концепция материнского капитала была направлена на повышение рождаемости россиян», — подчеркнул Матвеев.

В ответ на это предложение Останина напомнила, что по положениям закона «О гражданстве» гражданин с двойным гражданством рассматривается только как гражданин Российской Федерации, вне зависимости от места проживания. Поправка противоречит этой норме, ее также решено было отклонить.