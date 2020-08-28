Отравление Навального. Что важно знать

Что известно к 17:30 мск 28 августа

Клиника «Шарите» вновь опубликовала сведения о состоянии Алексея Навального: с 20 августа он не приходит в сознание и находится в коме. Навальный подключен к аппарату ИВЛ, непосредственной угрозы жизни политика нет, но его состояние оценивается как тяжелое. Долгосрочные последствия для его здоровья сейчас предсказать невозможно.

Spiegel и Bellingcat узнали, что врачи «Шарите» обращались за помощью в секретную химическую лабораторию Бундесвера, а также в британскую лабораторию Porton Down, которая идентифицировала «Новичок» при отравлении и Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Ранее подобные сообщения в «Шарите» комментировать отказывались, называя их спекуляциями.

Ангела Меркель пообещала добиваться большей ясности в ситуации с предполагаемым отравлением Навального «своими силами, которые на самом деле ограничены». Она также заверила, что по итогам разбирательства будет содействовать выработке общеевропейской реакции по этому делу, а не мер одного государства. Ранее они заверила, что случай с Навальным не скажется на строительстве «Северного потока-2».

Генпрокуратура попросила у Германии правовой помощи из-за госпитализации Навального. Ведомство запросило предоставить сведения и доказательства озвученных предварительных диагнозов, а также документы об исследованиях как в период транспортировки Навального, так и за время его нахождения в клинике.