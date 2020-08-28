Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 17:30 мск 28 августа
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Клиника «Шарите» вновь опубликовала сведения о состоянии Алексея Навального: с 20 августа он не приходит в сознание и находится в коме. Навальный подключен к аппарату ИВЛ, непосредственной угрозы жизни политика нет, но его состояние оценивается как тяжелое. Долгосрочные последствия для его здоровья сейчас предсказать невозможно.
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Spiegel и Bellingcat узнали, что врачи «Шарите» обращались за помощью в секретную химическую лабораторию Бундесвера, а также в британскую лабораторию Porton Down, которая идентифицировала «Новичок» при отравлении и Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Ранее подобные сообщения в «Шарите» комментировать отказывались, называя их спекуляциями.
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Ангела Меркель пообещала добиваться большей ясности в ситуации с предполагаемым отравлением Навального «своими силами, которые на самом деле ограничены». Она также заверила, что по итогам разбирательства будет содействовать выработке общеевропейской реакции по этому делу, а не мер одного государства. Ранее они заверила, что случай с Навальным не скажется на строительстве «Северного потока-2».
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Генпрокуратура попросила у Германии правовой помощи из-за госпитализации Навального. Ведомство запросило предоставить сведения и доказательства озвученных предварительных диагнозов, а также документы об исследованиях как в период транспортировки Навального, так и за время его нахождения в клинике.
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Ранее в Генпрокуратуре по итогам собственной проверки сообщили, что не видят повода для возбуждения уголовного дела. «Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — заявили в ведомстве.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы, где находился Навальный, Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать.
- До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель заведения.
- В отделение больницы, где находился Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также прибыли сотрудники ФСБ.
- Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.
- По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась назвать цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин. В фонде Cinema for Peace, организовавшем для политика рейс из Омска, сообщили, что состояние Навального во время перелета и после приземления оставалось стабильным. Перевозку оппозиционера в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя «Билайна» и попечителя фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Он был указан и в декларации о доходах Навального, которую политик опубликовал в конце июля.