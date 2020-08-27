Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 12:30 мск 27 августа
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МВД начало доследственную проверку из-за госпитализации Алексея Навального. Ею занялось управление на транспорте по Сибирскому федеральному округу. В МВД сообщили, что уже установили весь маршрут Алексея Навального, изучили записи камер видеонаблюдения и собрали около 100 предметов, которые могут иметь интерес для следствия.
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The Insider, Der Spiegel и Bellingcat выяснили, что немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок».
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Последний раз о состоянии Алексея Навального врачи берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли на лечение, сообщали 24 августа. Навальный по-прежнему был в искусственной коме, он не приходил в сознание с 20 августа. Клиническая картина указывает на отравление ингибиторами холинэстеразы, говорилось в заявлении клиники. Само вещество эксперты еще не обнаружили.
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26 августа появилось открытое письмо группы высокопоставленных омских медиков, в котором они выступили против критики в отношении лечивших Навального врачей. Авторы письма подчеркнули, что именно благодаря их профессионализму политику спасли жизнь.
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«Мы категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, называл отравлением то, что пока не подтверждено как отравление», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле заинтересованы в установлении причин произошедшего с Навальным.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы, где находился Навальный, Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать.
- До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель заведения.
- В отделение больницы, где находился Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также прибыли сотрудники ФСБ.
- Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.
- По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась назвать цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин. В фонде Cinema for Peace, организовавшем для политика рейс из Омска, сообщили, что состояние Навального во время перелета и после приземления оставалось стабильным. Перевозку оппозиционера в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя «Билайна» и попечителя фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Он был указан и в декларации о доходах Навального, которую политик опубликовал в конце июля.