Отравление Навального. Что важно знать

Что известно к 12:30 мск 27 августа

МВД начало доследственную проверку из-за госпитализации Алексея Навального. Ею занялось управление на транспорте по Сибирскому федеральному округу. В МВД сообщили, что уже установили весь маршрут Алексея Навального, изучили записи камер видеонаблюдения и собрали около 100 предметов, которые могут иметь интерес для следствия.

The Insider, Der Spiegel и Bellingcat выяснили, что немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок».

Последний раз о состоянии Алексея Навального врачи берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли на лечение, сообщали 24 августа. Навальный по-прежнему был в искусственной коме, он не приходил в сознание с 20 августа. Клиническая картина указывает на отравление ингибиторами холинэстеразы, говорилось в заявлении клиники. Само вещество эксперты еще не обнаружили.

26 августа появилось открытое письмо группы высокопоставленных омских медиков, в котором они выступили против критики в отношении лечивших Навального врачей. Авторы письма подчеркнули, что именно благодаря их профессионализму политику спасли жизнь.