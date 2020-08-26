Отравление Навального. Что важно знать

Что известно к 9:00 мск 26 августа

Последний раз о состоянии Алексея Навального врачи берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли на лечение, сообщали 24-го августа. Навальный по-прежнему был в искусственной коме, он не приходил в сознание с 20-го августа. Клиническая картина указывает на отравление ингибиторами холинэстеразы, говорилось в заявлении клиники. Отравление может иметь долгосрочные последствия, особенно для нервной системы политика. Само вещество эксперты к тому времени еще не обнаружили.

Российские врачи, лечившие Навального, не согласились с выводами немецких коллег. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, но она не подтвердилась. Омские врачи заявили о готовности предоставить немецким коллегам биоматериалы Навального.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «пустым шумом» обвинения в причастности российских властей к отравлению. МИД по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом также выпустил заявление, в котором говорилось, что руководству России невыгодно отравление. В ведомстве подчеркнули, что готовы «открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках» рассмотреть случай с Навальным, а также отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, «о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ».

Заместитель госсекретаря Стивен Биган на переговорах с Лавровым предупредил, что Вашингтон «примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году», если версия об отравлении Навального как оппозиционера найдет подтверждение.