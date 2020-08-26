Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 9:00 мск 26 августа
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Последний раз о состоянии Алексея Навального врачи берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли на лечение, сообщали 24-го августа. Навальный по-прежнему был в искусственной коме, он не приходил в сознание с 20-го августа. Клиническая картина указывает на отравление ингибиторами холинэстеразы, говорилось в заявлении клиники. Отравление может иметь долгосрочные последствия, особенно для нервной системы политика. Само вещество эксперты к тому времени еще не обнаружили.
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Российские врачи, лечившие Навального, не согласились с выводами немецких коллег. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, но она не подтвердилась. Омские врачи заявили о готовности предоставить немецким коллегам биоматериалы Навального.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «пустым шумом» обвинения в причастности российских властей к отравлению. МИД по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом также выпустил заявление, в котором говорилось, что руководству России невыгодно отравление. В ведомстве подчеркнули, что готовы «открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках» рассмотреть случай с Навальным, а также отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, «о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ».
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Заместитель госсекретаря Стивен Биган на переговорах с Лавровым предупредил, что Вашингтон «примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году», если версия об отравлении Навального как оппозиционера найдет подтверждение.
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Вслед за представителями властей Евросоюза с требованием провести всеобъемлющее расследование отравления Навального выступил Госдеп США. В ведомстве заявили, что Вашингтон готов помочь с расследованием.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, где находился Навальный, Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать.
- До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель кофейни.
- В отделение больницы, где находился Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также приехали сотрудники ФСБ.
- Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.
- Завотделением анестезиологии-реанимации НМХЦ им. Н.И.Пирогова Борис Теплых рассказал, что участвовал в лечении Навального в Омске. По его словам, «команду Минздрава» туда отправили ночью, еще перед полетом стало ясно, что состояние оппозиционера дестабилизируется и московские медики дистанционно консультировали своих коллег. Директор одного из профильных институтов лично координировал «исследования в различных лабораториях на протяжении всей тревожной ночи». По прилете стало ясно, что состояние Навального слегка улучшилось, «это были сумасшедшие 36 часов без сна», резюмирует врач.
- По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин. В фонде Cinema for Peace, организовавшем для политика рейс из Омска, сообщили, что состояние Навального во время перелета и после приземления оставалось стабильным. Перевозку оппозиционера в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя «Билайна» и попечителя Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Он был указан и в декларации о доходах Навального, которую политик опубликовал в конце июля.