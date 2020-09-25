Отравление Навального. Что важно знать
Главное к 14:00 мск 25 сентября
- Алексей Навальный в своем Instagram рассказал о «простом плане убийц», готовивших его отравление. Политик полагает, что ему должно было стать плохо на борту летящего самолета, где никто не смог бы оказать медицинскую помощь.
- Сорвали этот замысел «неизвестные добрые друзья» — пилоты самолета и омские медики в аэропорту. Навальный поблагодарил их за дополнительные часы жизни.
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МИД жалуется, что ему «морочат голову» в ситуации с российскими запросами по делу Навального. По словам Сергея Лаврова, в Германии на запрос не отвечают и направляют в ОЗХО. Там, в свою очередь, просят обратиться в Берлин.
- Группа американских сенаторов предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Речь идет о заморозке активов и запрете на въезд в США.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
- 14 сентября в «Шарите» рассказали, что Навального отключили от аппарата ИВЛ. Также врачи сообщили, что оппозиционер начал вставать с больничной койки. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.
- Навальный намерен вернуться в Россию, когда поправится. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
- 23 сентября госпиталь «Шарите» сообщил, что Навального выписали из стационара. «Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в « Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего развития ситуации и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже». — говорится в сообщении клиники.